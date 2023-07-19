幽靈人口妨害投票而「遊子返鄉」就有代表性？憲法法庭28日宣判

男子蘇榮輝等12人9年前遷戶籍至雲林縣北港鎮水埔里，遭控無居住事實卻為挺蘇姓里長候選人當「幽靈人口」，被依刑法妨害投票正確罪判刑定讞，12人聲請釋憲。憲法法庭併案審理，4月11日言詞辯論終結，憲法法庭今公告7月28日下午3點宣示判決。

刑法第146條第1項規定「以詐術或其他非法之方法，使投票發生不正確之結果或變造投票之結果者，處3年以下有期徒刑」；第2項規定「意圖使特定候選人當選，以虛偽遷徙戶籍取得投票權而為投票者，亦同」。第3項為「前二項之未遂犯罰之。」憲法法庭欲探討處罰是否涉及人民選舉權、遷徙自由、居住自由或其他憲法上權利，或違反比例、平等原則？

律師蘇振文質疑公職人員是否由居住戶籍地者選出才具實質代表性？第146條第2項的立法理由寫道「現未實際居住於戶籍地者有數百萬人」，立法者從不否認這些人選出的公職無代表性，而遊子返鄉投票，有沒有實質代表性？

蘇以李進勇2014年當選雲林縣長為例，說當時民進黨黨主席蔡英文召喚雲林子弟「回來」，李大勝對手5萬多票，從無人懷疑李當選的實質代表性，公職人員要由實際居住者選出的假設，與憲法、立法理由、事實不符。他問「怎麼查1年住幾天？侵門踏戶嗎？」

聲請人朱良駿是華航企業工會會員，在桃園住了十、廿年，為了支持工會秘書長朱梅雪參選桃園市長，卻遭判刑。律師劉冠廷質疑「住民自決」的定義是什麼？為投票遷戶口是犯罪，為取得學籍遷戶口卻不是犯罪，但兩者都可以投票。

法務部檢察司長黃謀信認為虛偽遷徙戶籍影響投票結果，是舞弊，包括日本、德國都認同此制度。黃指「投票部隊」空降小選區嚴重侵害選舉公平性，行政罰鍰無法產生嚇阻功能，選前逐戶清查也會造成不安，主張條文合憲。中選會副主委陳朝建提醒，若認定條文違憲，當選人就職滿1年，可能被大量的幽靈人口罷免；罷免制度之所以能維繫，正因有妨害投票正確罪存在。