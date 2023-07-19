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犯罪被害人權益保障法7月1日上路 北檢核發首宗犯罪被害人保護令

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

1名男子涉嫌對家人犯下妨害性自主罪，遭台北地檢署通緝到案，檢方偵訊後依犯罪被害人權益保障法核發首宗犯罪被害人保護命令「112年度犯保令字第1號」，禁止被告危害被害人身體、恐嚇及騷擾行為。

北檢指出，男子在家庭間涉犯妨害性自主罪嫌，檢方傳喚男子未到案，日前終遭通緝到案。北檢訊後，依犯罪被害人權益保障法核發犯罪被害人保護命令「112年度犯保令字第1號」，令被告男子遵守犯保法第35條第1項第1款、第2款，禁止被告對被害人之身體實施危害、禁止對被害人為恐嚇、騷擾行為。本案為北檢核發的首宗犯罪被害人保護命令。

2017年政府召開司法改革國是會議，針對保護被害人與弱勢者的司法做成了多項決議，行政團隊提出犯罪被害人保護法修正草案，今年修正通過並更名為犯罪被害人權益保障法，蔡英文總統今年2月8日公布施行並於7月1日正式生效。

立法院官網指出，這次犯罪被害人權益保障法修正重點包括：提升犯罪被害人保護層級至行政院；司法人員於偵查或審判時，應依相關法令規定，就犯罪被害人或其家屬需求，提供必要協助或採取適當保護措施；檢察機關或法院得依犯罪被害人或其家屬的聲請，提供案件進度查詢或通知服務；調整犯罪被害補償金的整體制度，從代位求償改為社會補助，提高遺屬補償金為新臺幣180萬元；強化宣傳品、出版品、廣播、電視、網際網路內容提供者或其他媒體，應維護犯罪被害人名譽及隱私的規範。

行政院長陳建仁6月30日出席法務部「『新法迎馨 引領馨生』－犯罪被害人權益保障法新法啟航宣導活動」。圖／聯合報系資料照片
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性騷擾示意圖；圖中人物與新聞事件無關。記者杜建重／攝影
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