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美國阿公陪孫女台中公園找手表 警一聊才知他「超愛」台灣
台中市第二警分局警方在月初時獲報，馬姓女童與其祖父在台中公園遺失智慧型手表一只，警方鍥而不捨用「地毯式」搜尋，幸運在溜冰場附近找到該只手表，警方發現女童祖父是美國人，意外得知女童阿公從35年前到台灣後，就愛上台灣，一直留在台灣，協助台灣學生在海外求學、求職，有9名子女，其中3名也長居台灣，警讚「真的超愛台灣」。
第二警分局公園所副所長廖文德、警員何亞威，在本月8日晚間，接獲馬姓女童及其祖父到派出所求助，女童稱其在台中公園的兒童遊戲區玩耍時，不慎遺失一只智慧型手表，警方發現該只手表雖然有定位，但定位範圍過大，加上當時天色已昏暗，視線不佳，而且女童與其祖父已搜尋老半天，仍無所獲。
警方得知後，攜帶強光手電筒前往現場，展開「地毯式搜索」，花了30分鐘時間，幸運的在溜冰場邊的草地上找到手表，女童開心的從警方手上接過螢幕已破裂的手表，與祖父二人笑得合不攏嘴。
警方與女童祖父交談發現，女童祖父雖然是美國明尼蘇達人，但講得一口流利中文，因此好奇詢問，才知道女童祖父從35年前到台灣後，就愛上台灣，多年來從事教育工作，協助台灣學生在海外求職、求學。
女童祖父也說，他有9名子女，目前有6人住在美國明尼蘇達州，3人則住在台灣，子女都事業有成，部分從事醫生、律師、教師等工作，讓他十分自豪。
女童祖父說，他住在一中商圈附近，對於台灣警察與治安都很有信心，此次也親自見證了台灣警察的友善、熱情，「非常感謝」。
公園所長吳政和表示，雖然物品遺失不是大案，但員警可以秉持「親民、愛民、便民」的服務熱忱，以同理心把民眾的小事當成自己的大事來處理，工作態度值得嘉許。同時也呼籲民眾外出時，應妥善保管隨身貴重物品，避免遺失造成不必要的困擾或損失。
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