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大陸人士放話嗆「拿棒球打破頭」 政論名嘴楊憲宏提告判決出爐
台灣關懷中國人權聯盟創會理事長、政論名嘴楊憲宏接受採訪時，指有大陸人士在台獲居留許可又返陸，獲台灣庇護的吳姓男子認被指射，放話要拿棒球棍打破他的頭。台北地院依恐嚇罪判吳有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。可上訴。
2014年行政院大陸委員會發新聞說，包括4名法輪功信徒及5名異議人士在內的9名尋求庇護者將獲得台灣長期居留許可，吳是其中1人。
吳認為，楊憲宏接受媒體採訪時所發表「過去我們有發現，一個來到台灣的人，看起來經歷很慘，受中共迫害很厲害，但拿到台灣居留身分資格以後，唉！居然大搖大擺地回中國了。而且看起來還和當地公安等頗有聯繫！這就不行了」的言論，是對他個人的含沙射影。
2020年12月2日下午1時許，吳透過LINE打電話給他與楊憲宏共同的溫姓友人，向温表示「楊憲宏在接受媒體訪問時，沒有指明我的名字，如果他敢指明我的名字，我要拿棒球棍打破他的頭」，温第3天在中央廣播電台轉告楊，楊提告。
法院審理，吳承認對楊的言論不滿，否認恐嚇，辯稱當時急忙回大陸奔喪，且稱温所提出的LINE截圖，是拿不出證據的指控，楊提告在浪費司法資源。
温證稱，他2007年12月28日認識吳，大部分用LINE聯絡，他記得非常清楚，吳打電話來時一開始還不太想告訴楊，過了2天覺得基於楊的安全有義務轉述，法官認定吳恐嚇罪成立。
判決說，吳與楊非直接相識，僅存在楊請吳吃過一頓飯的關係，未能求證、釐清，直接致電温以言語恫嚇；吳犯後將責任推給楊、温，審理中指摘起訴書「是檢察官亂寫的，請檢察官拿出證據」、「檢察官引誘我」，毫不尊重司法，依法判決。
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