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罵趙少康家暴拋家棄子遭求償千萬 周玉蔻想傳他作證卻被已讀不回

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

中國廣播公司董事長趙少康不滿媒體人周玉蔻在放言傳媒、民視節目「辣新聞152」和臉書，稱他拋妻棄子、家暴、不認骨血等語，提民事訴訟要求周玉蔻、民視公司賠償1000萬元，周玉蔻指出她曾向國民黨前駐美副代表黃裕鈞多次求證，聲請傳喚黃出庭作證，但黃人在美國至今尚未返台，且黃4月19日後「已讀不回」周玉蔻的訊息，甚至從6月28日開始「不讀不回」。

周玉蔻先前開庭曾說，關於趙少康的消息是中廣前播音員韓靜燕主動提供的，她也向黃裕鈞多次求證，不過韓靜燕4月作證指出，她和周玉蔻沒有私交，怎麼會去告訴周玉蔻自己都不知道的事。

周玉蔻曾表示，黃裕鈞曾說見過趙少康兒子，「與趙少康長得非常像」，也說趙少康兒子因父母婚姻關係，學習成長過程受到很大煎熬，生長求學遲緩一段時間，並表示前妻母親，也就是兒子的外婆，很氣憤趙少康所做的事情。

周玉蔻認為黃裕鈞是大學教授，也曾是國民黨駐美副代表，她在節目公開討論趙少康拋妻棄子話題前，也有面對面向黃求證，黃的說法值得信任，對方也沒有必要說謊，依她的媒體經驗，黃就是見證人。

周玉蔻聲請傳喚黃裕鈞出庭作證，法院寄送黃在台戶籍等地址，傳票均被退回，而周玉蔻和律師先前表示和黃聯繫，黃表示7月會返台也願意作證，但法院今開庭當場調閱黃的入出境紀錄，確認黃至今尚未返台。

周玉蔻律師提出雙方LINE對話紀錄，證明黃曾表示7月返台並願意出庭作證，而黃4月19日還有回傳訊息，之後只有「已讀」周玉蔻訊息，而6月28日後即「不讀不回」，沒有回應。

周玉蔻律師指出，從LINE對話紀錄可看出周玉蔻的消息來源包括黃裕鈞，已盡舉證責任，會再透過共同認識的朋友聯繫黃裕鈞，請求法院給予1個月的時間，並再次傳訊，也將LINE對話紀錄補充作為證據，「現在這個時間證人可能有壓力」，但相信黃的為人，答應的事情就會做到。法官庭末諭知9月15日下午3點再開庭。

周玉蔻。圖／聯合報系資料照片
周玉蔻。圖／聯合報系資料照片

周玉蔻 趙少康

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