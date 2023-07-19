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涉對親屬犯妨害性自主罪 北檢核發被害人保護命令

中央社／ 台北19日電

1名被告疑對親屬犯妨害性自主罪遭檢警通緝，台北地檢署日前緝捕到案並核發犯罪被害人保護命令，這是犯罪被害人權益保障法新法施行後，北檢所發出第1件犯罪被害人保護命令。

犯罪被害人權益保障法新法2月8日經總統公布施行，第3章增訂「犯罪被害人保護命令」專章，並於7月1日正式生效。

北檢獲報，1名被告涉對親屬犯妨害性自主罪，因未到案遭通緝，警方循線緝捕到案，並移送地檢署訊問；為保護被害人及其家屬安全，核發112年度犯保令字第1號犯罪被害人保護命令。

北檢表示，犯罪被害人保護命令條件包括，禁止被告對被害人為接觸、騷擾等行為，及禁止無正當理由接近被害人的住居所、學校、工作場所或經常出入之特定場所的特定距離，以及禁止其他危害犯罪被害人或其家屬之事項。

檢察官並依犯罪被害人權益保障法施行細則及法務部頒布「檢察機關辦理犯罪被害人保護命令章應行注意事項」等相關規定，立即傳真被告及被害人現居地的警察局勤務指揮中心、性侵害及家庭暴力防治中心。

圖為性騷擾示意圖；圖中人物與新聞事件無關。聯合報記者杜建重／攝影
圖為性騷擾示意圖；圖中人物與新聞事件無關。聯合報記者杜建重／攝影

人權 通緝 妨害性自主

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