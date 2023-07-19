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登機報到稱「我有槍」 不聽地勤警告別亂講還嘴秋害慘自己

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

53歲弋姓男子從小港機場搭機準備前往澎湖，被地勤人員詢問有無攜帶危險物品，卻亂講話脫口而出「我有槍啊（台語）」，機場地勤制止多次他仍繼續講，結果被警方逮捕，還被檢方起訴求重刑。高雄地院審理後，依違反民用航空法，今判弋男拘役40天，得易科罰金4萬元。

弋男去年9月27日下午1時許，從小港機場要搭乘華信航空前往澎湖，在航站辦理報到手續，協助弋男辦理登機的楊姓地勤人員，詢問弋行李中有沒有攜帶危險物品。

弋男見楊女詢問，用台語脫口多次「我有槍啊（台語）」、「有槍啊」，楊女當場通報航警前往協助，將弋帶回偵詢，弋辯稱「我是說我沒有帶槍，是不小心講出來的。」

雖然警方沒在弋男身上搜出危險物品，但經楊女指證，確認弋在櫃檯時確實稱自己有帶槍，檢方不採信他說法，全案偵結後，依民用航空法、恐嚇公眾安全等罪將他起訴，由於態度囂張，檢方認為他毫無悔意，並向法院求處重刑，且不宜宣告緩刑。

依據民用航空法，散播飛航安全不實訊息者，可處3年以下有期徒期、拘役或100萬元以下罰金。高雄地院簡易庭審理時，法官考量他認錯，僅判拘役40天，得易科罰金。

弋男不服上訴，宣稱他當時雖然有說出「槍」這個字，但忘記當時是說有槍還是沒有槍，而且他沒有前科，希望可以給他輕判機會。

高雄地院審理後，法官根據地勤人員筆錄內容，認為地勤詢問弋男多次有無攜帶危險物品，弋男不斷宣稱自己有槍，即便地勤人員制止不要亂開玩笑，他仍不聽勸阻，綜合相關事證，認為判弋男拘役40天量刑適當，駁回他上訴。本案仍可上訴。

弋男在小港機場報到櫃台宣稱有槍，害自己被法院判拘役40天；圖中人物與新聞事件無關。示意圖／記者楊適群攝影
弋男在小港機場報到櫃台宣稱有槍，害自己被法院判拘役40天；圖中人物與新聞事件無關。示意圖／記者楊適群攝影

小港機場 地勤 台語

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