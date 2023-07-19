最高行政法院前院長林奇福與翁茂鍾不當接觸 逾追懲期判免議

怡華公司負責人翁茂鍾與審檢調警不當往來，多人遭彈劾，懲戒結果陸續出爐。最高行政法院前院長林奇福任職最高法院期間，涉與翁不當接觸，接受飲宴並受贈襯衫和營養品，且審理怡華公司訴請確認債權不存在民事事件時，未揭露與翁交往並參與評議，遭監察院彈劾。懲戒法院職務法庭今以違失逾追懲期間判免議，其餘證據不足不受懲戒。

監察院在去年5月3日一口氣彈劾林奇福、最高法院法官顏南全、台南地方法院法官蘇義洲，認為3人都是曾審理翁茂鍾及怡華公司相關訴訟案件的法官，事前或事後與訴訟關係人有不當接觸、收受饋贈等違反法官倫理的重大違失。職務法庭第一審去年12月9日認為顏確有部分違失，但已超過10年追懲期間，判免議；其餘部分因無具體事證，判不付懲戒。今年4月7日，職務法庭第一審也認為蘇有3項違失行為超過10年追懲期間，因此免議，另2項無足夠證據而不付懲戒。

而今天宣判的林奇福狀況與顏、蘇相同，因監察院遲至去年才彈劾，因此林被認定有違失部分也逾10年追懲期間，判免議，而其餘部分則不受懲戒。本件監察院可上訴。

林奇福2008年退休時，司法院頒發一等司法獎章、發獎勵金5400元；司法院2021年行政調查認為在百利案分案前後，林接受翁多次飲宴、襯衫和保養品，有違失行為，人事審議委員會決議撤銷一等司法獎章，追繳獎勵金。林提行政訴訟，台北高等行政法院上個月認為林尚未受判決懲戒，僅憑翁的筆記本為依據，缺充分事證認定林、翁不當接觸，判撤銷司法院的處分。

林奇福提行政訴訟指和翁沒有不當接觸、飲宴，也沒有損及司法公信力，且依翁的記事本難以認定兩人有不當往來，他印象中翁多次前來拜訪是為了替自己兒女介紹婚配對象，百利案結案後2年，翁才再次來訪，證明兩人無密切接觸。司法院則稱，依德國法官倫理規範是「有疑推定」，只要「有疑慮」可能就會懲戒。