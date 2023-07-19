快訊

「最美里長」陳紫渝死會了！男主角身分曝光 小倆口約會直奔旅館

網通大廠明泰策略性入股 仲琦前副董內線交易20萬交保

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

上市網通大廠明泰科技，2019年透過認購私募基金及公開收購2種方式，斥資近48億入股另間網通大廠仲琦科技，拿下仲琦6成股權進行策略性入股。仲琦時任副董劉美蘭，涉嫌在重訊發布前禁止交易期間，以親友帳戶行內線交易，不法獲利約數十萬元。檢調昨依涉犯證券交易法內線交易罪嫌搜索，約談劉女及人頭親友共6人，複訊後劉女以20萬元交保。

除劉女外，劉女的人頭親友劉男10萬交保、林男和黃女各5萬和3萬並限制住居，另名鄭女請回。

據了解，明泰科技專長在乙太網路交換器、行動通信、寬頻網路、無線技術、網路監控和毫米波雷達，而被入股的仲琦則擅長Cable網路技術。

因此當年明泰希望藉由策略性股權投資入股仲琦，透過仲琦品牌通路，擴大既有產品線；仲琦也能藉此拓展產品線廣度，同時滿足有線電視系統業者對於完整解決方案的需求。當時明泰、仲琦公告預定公開收購期間為2019年12月17日起至2020年1月6日止。

檢調獲報，仲琦副董劉美蘭，利用此一利多重訊發布前，預期公司股價將上漲，竟於法定禁止交易期間，以多名親友帳戶行內線交易，分頭買進明泰河仲琦股票，分別獲利數十萬元。

網通製造大廠明泰策略性入股仲琦科技，事後卻傳出時任仲琦副董劉美蘭涉嫌內線交易以20萬元交保。圖／聯合報系資料庫
網通製造大廠明泰策略性入股仲琦科技，事後卻傳出時任仲琦副董劉美蘭涉嫌內線交易以20萬元交保。圖／聯合報系資料庫

內線交易 明泰 股票

延伸閱讀

網通大廠明泰策略性入股 仲琦副董爆內線交易約談6人

苗栗縣原民中心恢復原民處 修法草案近期送議會

基隆承辦全國中小學科展 推「科學之旅」行銷海洋特色

基隆A級雙語領航學校再加3 課程1/3雙語學生上課很有趣

相關新聞

國民法官初登場 見血腥照皺眉

新北地方法院昨天開庭審理季姓婦人殺夫案，六名國民法官的初登場受矚目；過程中兩名國民法官發言，其中一人問題有點「狀況外」，...

二審遭判五年十個月…中興電涉雲豹甲車案 董座江義福請辭

中興電工（1513）涉雲豹甲車弊案，今（18）日在台中高分院二審宣判，董事長江義福部分仍認定違反證交法、詐欺取財罪，遭判...

網通大廠明泰策略性入股 仲琦前副董內線交易20萬交保

上市網通大廠明泰科技，2019年透過認購私募基金及公開收購2種方式，斥資近48億入股另間網通大廠仲琦科技，拿下仲琦6成股...

輸球捶傷2生 失控教練停聘半年 家長不滿

新竹縣某國中郭姓棒球教練日前疑不滿輸球，失控暴走，猛捶2名學生頭部致鈍挫傷，家長報警提告傷害罪嫌，要求學校開除；校方和縣...

童爬牆邊桌椅墜樓 校方判賠60萬

新北市板橋後埔國小一名五年級學童2020年從校舍5樓摔落至1樓，全身多處骨折。家長認為學校設施和管理不當，求償141萬4...

雲豹甲車弊案 中興電21億沒收確定 老董判5年10月

中興電工得標雲豹甲車動力底盤系統標案，2015年被檢調查出，涉以大陸低價料件混充高級品組裝，董事長江義福等33人被起訴，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦