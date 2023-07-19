網通大廠明泰策略性入股 仲琦前副董內線交易20萬交保

上市網通大廠明泰科技，2019年透過認購私募基金及公開收購2種方式，斥資近48億入股另間網通大廠仲琦科技，拿下仲琦6成股權進行策略性入股。仲琦時任副董劉美蘭，涉嫌在重訊發布前禁止交易期間，以親友帳戶行內線交易，不法獲利約數十萬元。檢調昨依涉犯證券交易法內線交易罪嫌搜索，約談劉女及人頭親友共6人，複訊後劉女以20萬元交保。

除劉女外，劉女的人頭親友劉男10萬交保、林男和黃女各5萬和3萬並限制住居，另名鄭女請回。

據了解，明泰科技專長在乙太網路交換器、行動通信、寬頻網路、無線技術、網路監控和毫米波雷達，而被入股的仲琦則擅長Cable網路技術。

因此當年明泰希望藉由策略性股權投資入股仲琦，透過仲琦品牌通路，擴大既有產品線；仲琦也能藉此拓展產品線廣度，同時滿足有線電視系統業者對於完整解決方案的需求。當時明泰、仲琦公告預定公開收購期間為2019年12月17日起至2020年1月6日止。