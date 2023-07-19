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童爬牆邊桌椅墜樓 校方判賠60萬
新北市板橋後埔國小一名五年級學童2020年從校舍5樓摔落至1樓，全身多處骨折。家長認為學校設施和管理不當，求償141萬4696元。新北地方法院判校方應賠60萬3944元，高等法院昨駁回學校上訴。校方將與教育局、律師討論，再決定是否上訴。
家長主張，校舍走廊女兒牆旁不得擺放課桌椅，以避免學生攀爬。學校雖發現女兒牆高度不足，2013年施作鐵製欄杆，但欄杆卻仍可讓直徑10公分的物體穿越，女兒牆旁擺放課桌椅，更導致圍牆高度不足。學生2020年發生意外，造成創傷性氣胸，腰椎和骨盆、左側肋骨骨折，學校應負擔相關醫療、看護等費用。
後埔國小表示，圍牆高度132公分符合法規要求，高度已達成年人腰部以上，除非刻意攀爬，否則不可能跌落；欄杆鏤空超過10公分，和學生墜樓沒有因果關係。
法官認為，圍牆高度雖達132公分，卻因桌子高度使得圍牆高度不足施工編規定，校方管理有缺失；但學生也承認自行攀爬課桌椅，以當時五年級智識，應有相當認知，也要負五成責任。經計算，校方應負擔學生可請求的醫療費、交通費、住院看護費及精神慰撫金半額。
後埔國小上訴被駁回，校長謝治平說，事後學校已加強防護措施，學校沒有財源，無力支付，將和教育局、律師討論決定是否再上訴。
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