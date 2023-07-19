輸球捶傷2生 失控教練停聘半年 家長不滿

新竹縣某國中郭姓棒球教練日前疑不滿輸球，失控暴走，猛捶2名學生頭部致鈍挫傷，家長報警提告傷害罪嫌，要求學校開除；校方和縣府昨強調，教練事後非常自責，決議予停聘6個月處分，須參加情緒管理課程及正向管教相關研習。不過，家長不滿處分過輕，質疑並未徹底檢討。

林姓家長昨指控，今年1月31日，郭教練帶隊到高雄參加港都青少棒錦標賽，球隊表現不佳，慘遭5比0完封，郭當場氣到暴走，中午休息時，學生正要吃便當，郭當場以行為不檢為由，上前猛捶他國二兒子的頭部、抓頭撞書桌，另名學生也被拿包包砸頭，只能抱頭求饒。

林姓家長說，兒子事後不敢告訴家人，2天後因傷勢嚴重才就醫，驗出頭部鈍挫傷合併腦震盪，在家休養1個月不敢到校上課，決定提告。另名被揍的學生也有頭部鈍挫傷，但家長低調認為尊重教練管教。

校方說，郭教練去年底到校任教，無償犧牲個人時間為棒球隊管理住宿生活，教學非常認真，當天因孩子對輸球滿不在乎，十分失望才出手管教，事後非常自責。

教育局回應，經了解，家長普遍認為郭教練很認真，部分家長也反映教練很關心學生，這次是因為一時情緒失控才造成遺憾，教育局會責成學校輔導與心理諮商學生，避免孩子害怕到校。

教育局說，事件發生後，學校已依法組成調查小組，當下也停掉郭教練相關職務，避免與棒球隊學生有任何接觸，教育局近期也已收到公文並核備，從昨天開始停聘，預計先停聘半年，之後預計先不回到學校，會到教育局協助棒球業務。