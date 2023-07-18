司法院人事調動 張宏節調台東地方法院院長
司法院今天公布112年第6次人事審議委員會決議，調派台灣高等法院花蓮分院法官兼庭長張宏節為台東地方法院法官兼院長。決議中另有數十名法官調動名單。
另外，司法院也公布檢察官調任法官名單，包括調派士林地方檢察署檢察官胡原碩為嘉義地方法院法官並以新職調派台北地方法院辦理審判事務；士林地方檢察署檢察官楊舒婷為士林地方法院法官；桃園地方檢察署試署檢察官李信龍為桃園地方法院試署法官。
新竹地方檢察署檢察官黃嘉慧、黃翊雯等2人為新竹地方法院法官；台中地方檢察署檢察官林俊杰、廖聖民、台南地方檢察署檢察官陳冠霖等3人為台中地方法院法官；嘉義地方檢察署檢察官劉達鴻為雲林地方法院法官。
台南地方檢察署檢察官粟威穆、高雄地方檢察署檢察官陳永盛、謝昀哲等3人為高雄地方法院法官；台東地方檢察署檢察官謝慧中為屏東地方法院法官；花蓮地方檢察署檢察官曹智桓、宜蘭地方檢察署檢察官韓茂山等2人為花蓮地方法院法官。
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