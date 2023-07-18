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汽機車事故騎士不治駕駛想私了 嘉院判刑8月

中央社／ 嘉義市18日電

嘉義縣徐姓男子被控去年7月間無照駕車行經太保市北興路時，與無照騎機車的簡姓少女相撞，簡女不治，徐男一度想私了，警依法移送，嘉院依過失致死判8個月徒刑。可上訴。

嘉義地方法院的判決書指出，26歲徐男於去年7月18日清晨無照駕駛自小客車行經太保市北興路，與簡姓少女騎機車戴友人關姓少女會車時，雙方發生車禍事故，簡女、關女人車倒地不起。

判決書指出，簡女雖經徐男委託友人輾轉叫白牌計程車送醫急救，仍因創傷性休克而於去年7月20日凌晨急救無效死亡。後因傷勢較輕的關女在醫院報警，並提供警方徐男車牌號碼及聯絡電話，經警聯繫徐男到案說明，並依法移送，嘉檢依過失致死罪嫌起訴，肇事逃逸部分，為不起訴處分。

法官認為，徐男及簡女都是無照駕駛及騎乘機車，徐男因酒駕，駕照遭註銷1年，雙方在行經未劃設分向標線路段（事故路段），均未靠右行駛，且會車時，均未減速慢行、保持安全間隔，都有肇事責任。

判決書指出，簡女家屬在審理中提及，徐男於車禍後不僅多次試圖移動簡女，當下也未報警或通報119叫救護車，顯然拖延簡女送醫急救時間，以致簡女傷重不治。另外，徐男於案發後僅至簡女靈堂上過1次香，也沒有道歉或談賠償事宜，希望法官能從重量刑。

嘉義地方法院表示，徐男因駕照還在註銷期間，車禍事故想私了，不想被警方發現介入，因此，第一時間透過友人叫白牌計程車將傷者送醫，而沒有撥打119。

法官審酌徐男犯後於審理中雖已坦承犯行，但至今未能與簡女家屬達成和解，或徵得諒解，且雙方都有過失責任，判處有期徒刑8個月。

嘉義 車禍

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