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有無拿共產黨錢？鄭寶清遭譏不敢回答 求償周玉蔻敗訴確定

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

桃園市第3屆市長選舉候選人鄭寶清去年8月接受媒體人周玉蔻的電台節目訪問時，周玉蔻問「你有沒有拿共產黨的錢？」，鄭說剛好當時另有電話，周女卻對外說「不敢回答」、「我問他有沒有拿共產黨的錢，他把我掛掉」、「關鍵問題不回答，然後就掛電話」，他認為名譽受損，提告求償100萬元。桃園地方法院判鄭敗訴，台灣高等法院今駁回他上訴確定。

鄭寶清主張周玉蔻去年8月29日在節目「新聞放鞭炮」中打電話給他，三度詢問他「有沒有拿共產黨的錢」，當時因為有另一通重要電話要接，二度告知「我有重要電話進來」才掛掉電話，事後竟被周玉蔻解讀為不敢回答，口氣還帶有嘲諷訕笑。鄭認為這使得不特定多數人以為他承認有收中國共產黨提供的金援，讓他的社會評價、名譽受到嚴重貶損。

因一審判鄭敗訴，他上訴高院。

依原審勘驗當時節目錄音，先是由鄭寶清侃侃而談參選理念，之後周玉蔻試圖詢問問題時，鄭即以要接聽其他電話為由拒絕，周玉蔻執意詢問，鄭掛斷電話，周玉蔻因此質疑他是否不敢回答她所詢問的問題，並評論鄭閃避關鍵問題拒不回應。

高院認為，鄭寶清為市長候選人，屬參與公共事務的人物，在接受節目訪問前，就知道節目型態是以主持人訪談的方式進行，卻在主持人發問時，掛掉訪談電話、未回答周玉蔻詢問的問題，周玉蔻因此質疑鄭迴避問題，並非憑空捏造，且是就可受公評之事項表達立場或見解，並不是單純的情緒性或人身攻擊。

高院認為，周玉蔻評論是基於善意而為，難稱有侵害鄭寶清的名譽或信用，周玉蔻抗辯她是因鄭拒不回答才如此評論有據，可以採信。高院表示，鄭寶清請求賠償沒有道理，駁回上訴確定。

桃園市第3屆市長選舉候選人鄭寶清（左圖）不滿媒體人周玉蔻批評他「我問他有沒有拿共產黨的錢，他把我掛掉」「關鍵問題不回答，然後就掛電話」，認為名譽受損，提告求償100萬元。桃園地方法院判鄭敗訴，台灣高等法院今駁回他上訴確定。圖／聯合報系資料照
桃園市第3屆市長選舉候選人鄭寶清（左圖）不滿媒體人周玉蔻批評他「我問他有沒有拿共產黨的錢，他把我掛掉」「關鍵問題不回答，然後就掛電話」，認為名譽受損，提告求償100萬元。桃園地方法院判鄭敗訴，台灣高等法院今駁回他上訴確定。圖／聯合報系資料照

周玉蔻 鄭寶清 共產黨 台灣高等法院

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