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男爭風吃醋拿魚叉殺人判關15年 二審上訴遭駁回

聯合報／ 記者古和純張議晨／高雄即時報導

屏東恆春去年4月發生小吃店酒客持魚叉殺人命案，當時小吃店員鄭姓女子因不願搭陳姓男友車，反而坐上酒客柯姓男子的車準備離去，引爆陳、柯2男口角肢體衝突，柯盛怒下取出車內魚叉刺向陳男，造成陳傷重不治，屏東地院一審依殺人罪判柯15年，柯上訴後，二審仍維持原判。

恆春43歲柯姓漁民，去年4月9日與友人在鎮上小吃店消費，隔天凌晨3時50分許，柯與友人正準備開車離去時，坐檯陪酒店員鄭女坐上柯的車，讓鄭男友陳男心生不滿，將鄭女拉扯下車，而柯見狀上前阻止，反與陳在店門口爆發激烈衝突。

陳男當時撿拾石頭作勢攻擊柯男，柯男心有不甘，從車上駕駛座旁取出魚叉反擊，朝陳男左腋窩後緣刺入，貫穿陳左上肺葉，他因血氣胸等傷勢跪倒在地，失去生命跡象，經送醫搶救無效，宣告死亡。

雖然，陳與柯素不相識，且兩人互毆衝突為偶發事件，而法院認為，起初雙方扭打時，並無直接殺人用意，但柯男自車上取出魚叉，射擊被害人的行為，應有殺人之不確定故意，且事後見陳男受刺跪趴在地，他並未上前救助，還取走小吃部內的監視器，企圖滅證逕自逃離現場，可見柯僅在乎自己是否會遭查緝。

一審法官認定，柯男僅坦認其有持扣案魚叉與被害人扭打，圖卸刑責，犯後態度非佳，但他尚有悔意，非毫無自省能力，且與陳男父親和解，法官考量柯男前科素行、品行、生活狀況、智識程度等，依殺人罪，判處他15年徒刑，雖柯不服上訴二審，但高分院法官認定柯上訴無理由，仍維持原判。

屏東縣恆春鎮酒客為小姐爭風吃醋，持魚叉殺人，二審維持屏東地院判決，判關15年。本報資料照片
屏東縣恆春鎮酒客為小姐爭風吃醋，持魚叉殺人，二審維持屏東地院判決，判關15年。本報資料照片

殺人 小吃 屏東

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