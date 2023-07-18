中興電工涉雲豹案沒收20億確定 法官述「無過苛」理由

中興電工涉雲豹甲車弊案，今天二審宣判，董事長江義福部分，仍被合議庭認定違反證交法、詐欺取財罪，但刑度略減為5年10月，另外法人中興電工部分，仍判沒收20億餘元的不法所得，此部分已宣告確定，不得上訴，合議庭在今天下午也發文，細述此部分仍認定需沒收20億9916萬元的理由，強調「無過苛」之虞。

中興電工涉雲豹甲車弊案，由審判長江德千、受命法官柯志民、陪席法官簡源希組成的合議庭審理，今天上午宣判，認定中興電工需沒收20億9916萬元部分，不得上訴，此部分確定，中興電工董事長江義福判刑5年10月，啟福工業負責人許清順則判刑3年8月，其餘上訴人判刑10月至3年10月不等徒刑，部分獲緩刑。

合議庭指出，國防自主能力涉及維護國家主權、培養國內軍工產的專業技能、提升國軍戰力、保護民眾身家性命安全等，其中武器自主研發為國防自主重要環節，雲豹甲車又是台灣自主研發的指標性武器，此案明訂「禁用大陸地區產品」，目的乃確保我國擁有自主研發軍品的專業技術能力，避免使用中國大陸地區產品而產生不良後果（斷料、洩密、品質良莠不齊影響性能等）。

合議庭表示，若江義福、許清順將國防自主意識，置於中興電工商業利益之上，則得悉「綜合液壓泵」本體、「S1轉向機」及「S2轉向機」都屬可能影響交期的重要料件後，即應提前因應以解決購料問題，而非推由許清順轉向中國大陸地區廠商購買，再由江義福以中興電工及負責人名義，出具「產品及僱用人員證明」，向第209廠訛詐為非中國大陸地區產品，致使第209廠陷於錯誤、交付貨款。

合議庭批評，這樣的行為名義稱為「按期履約」，實際上使中興電工，詐得第4批以後的動力底盤系統款項，罔顧契約明訂「不得使用大陸地區產品」內容，違背國防自主精神，將中興電工的商業利益，凌駕於國家安全、國防自主、軍民生命之上。

合議庭指出，我國為貫徹國防自主政策，目前尚有多種武器處於研發、製造階段，包括「國機國造」與「國艦國造」等國防自主項目刻正密集進行中，有賴相關廠商傾心傾力配合，務必將國家安危置於廠商獲利之上。從而，確保國防自主政策的徹底執行，並非個別公司的商業利益及獲利所可比擬。

合議庭說，倘認宣告沒收中興電工的犯罪所得20億9916萬元有「過苛」之虞，僅宣告沒收中興電工採購前揭料件的利潤599萬3540元，或沒收採購成本7912萬8840元，抑或售予第209廠的價格8512萬2380元，都不足以彰顯我國徹底執行國防自主的政策，以及前揭契約條款的精神，且難以要求其他參與國防自主的相關軍工廠商，徹底遵守合約規範，更難以向國家、社會、人民及其他遵守合約、戮力研發、製造國軍用品的廠商，彰顯國防自主的精神及價值。