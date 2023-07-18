吳淑珍又確診？洗錢案請假 律師指她身體差請求停止審判

前總統陳水扁妻子吳淑珍。聯合報系資料照／記者林伯驊攝影

國務機要費修法除罪，前總統陳水扁等7人免訴，妻子吳淑珍更二審就南港展覽館案犯洗錢罪判刑2年，最高法院今年4月撤銷她有罪部分，發回更審。台灣高等法院更三審今行準備程序，吳淑珍「又請假」，法官廖怡貞看了診斷證明書後詢問律師陳國華「她6月30日確診？」陳無法確認，但指15年前開庭時吳淑珍身體就很差，聲請停止審判。

原任高雄市議員的陳水扁兒子陳致中，因犯洗錢、偽證等罪，遭法院判刑1年2個月定讞，今年5月11日進入高雄市燕巢區的高雄第二監獄服刑，卻爆出他在獄中享特權，不但1人1室，剛入獄時1天放風2次，甚至入監不到1星期就能看掌上型電視，還有機會提早申請轉外役監，輿論撻伐。法務部長蔡清祥被問及陳致中是否有特權，答稱「一切依法規辦理」。

而5月14日母親節，吳淑珍上陳水扁的廣播節目「有夢上水」，兩人笑談當年相戀、成婚及攜手政治路往事，兩人也在節目上盼兒早歸。

本案關於吳淑珍部分，最高法院指出，更二審雖然認定吳淑珍無正當理由不到庭而採一造辯論，逕為判決，但依去年的診斷證明和當時的新冠肺炎疫情，吳淑珍是否確實因疾病而不能到庭，更二審未詳查，因此撤銷發回。

更三審今行準備程序，但吳淑珍事先已請假，法官詢問律師陳國華吳淑珍「又確診？」陳表示沒有仔細看診斷證明書，法官再問「你有沒有去看吳淑珍？」陳則答「有」。

因請假狀所附的診斷證明書是6月30日所開出，又有「確診」字眼，讓法官質疑吳淑珍又否又確診新冠肺炎？陳國華表示吳淑珍一直有在服用藥物，但他不能確定她是哪一天確診，只知道吳淑珍的身體比以前差。陳說，吳固定在高雄長庚醫院就診，是否還有在其他醫院看病，他將再詢問。

高檢署公訴檢察官表示，等收到被告陳報狀後再表示意見。

律師陳國華突向法官表示這個案子已經審了十多年，15年前吳淑珍第一次出庭時，就沒辦法從頭坐到尾，還需要醫護人員在旁邊待命，何況她現在住在南部，無法長途奔波。陳一邊說，手在空中比劃「這麼大的案子，現在只剩一個洗錢罪」質疑是否非要吳淑珍到庭，他請求停止審判。