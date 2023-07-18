「法官拿430萬就改判」 前議員慘遭司法黃牛狠詐1395萬

彰化縣前議員郭國賓因賄選2014年被判當選無效、解職，洪姓友人自薦可疏通台中高分院，還假冒前庭長名義稱「法官拿430萬就改判」，連同洪的妻子、兒子在旁敲邊鼓，郭付了1395萬元仍敗訴才知遭詐；洪男因死亡不起訴，法院依詐欺罪判洪妻、洪子7年半、2年，應給付郭1395萬元，可上訴。

檢方起訴指出，郭國賓2014年民事一審被判當選無效，洪男認為有機可乘，明知和台中高分院前行政庭長根本不認識，卻佯稱和他交情好、像兄弟一樣，兒子也在他那學法律，謊稱可插手二審分案分案，疏通2庭的法官，何姓妻子在旁幫腔「有人在高院真的很夠力」，郭因而交付洪90萬元。

檢方查，同年11月民事案上訴至台中高分院後，洪姓父子仍佯稱可透過前庭長向法官溝通，不用出庭就能打贏官司，還打包票「民事法官拿430萬元就會改判當選有效」，郭就再付了430萬元。

未料2015年民事二審判駁回，郭質問對方，洪還說合議庭受命、陪席法官都有拿錢，但審判長退回不收，同年11月換刑事上訴二審，洪再騙能透過前庭長實力影響刑事法官，洪再付了470萬元。

直到2016年2月彰化縣選委會、行政院中選會行文停止郭議員職務，洪仍騙他要向中選會官員行賄，安排官員來台中入住海派酒店、叫小姐性服務，但當時根本沒任何官員，僅洪的兒子拿郭的20幾萬和小姐性交易。

台中地檢偵辦期間，因洪男死亡不起訴，另依加重詐欺、偽造文書等罪嫌起訴洪的兒子、何女；台中地院刑事一審時，洪的兒子坦承認罪，但何女則辯稱不知情、沒有參與，法院比對證詞、匯錢金流、錄音及監視器畫面等，認為2人犯行明確。

刑事一審認為，洪子、何女假借法官、中選會等名義在外行騙索賄，造成郭鉅額損失，還讓一般民眾對司法、行政公務機關誤解，損及民眾對司法信賴等，依加重詐欺、偽造文書等罪，各判洪子、何女有期徒刑7年6月、2年。