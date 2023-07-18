中興電工二審仍沒收20億 公司發重訊：尚未收到判決

中興電工董事長江義福。聯合報系資料照／記者朱曼寧攝影

中興電工涉雲豹甲車弊案，今天二審宣判，董事長江義福部分，仍被合議庭認定違反證交法、詐欺取財罪，但刑度略減為5年10月，另外法人中興電工部分，仍判沒收20億餘元的不法所得，其餘上訴人分判10月至3年10月不等徒刑，部分涉案人獲緩刑，中興電工在公開資訊觀測站發布重訊，表示仍未收到判決書。

中興電工今天下午在證交所公開資訊觀測站發布重訊，提到聯合報報導二審判決結果一事，該說明指出，報導所提的相關判決內容，因公司與相關當事人都還沒收到判決書，無從得知報載情況，特此澄清。

台中高分院今早由審判長紀文勝宣判，中興電工董事長江義福仍認定構成違反證券交易法、詐欺取財罪，分判4年、4年6月徒刑，應執行刑5年10月，撤銷改判理由為一審原認定違反證券交易法部分，構成兩罪，經審理後認定是一個犯行，另外詐欺取財罪部分刑度也略減；中興電工部分，仍維持一審判決，20億9916萬沒收。

其他上訴人部分，中興電工副總經理李良章判刑1年11月；專案經理潘世遠判刑1年3月、緩刑3年，支付公庫100萬元；副理吳俊奇判刑1年2月，緩刑3年；副工程師王景洽判刑1年1月、緩刑3年，支付公庫40萬元。

億嶸科技負責人張光明判刑3年10月，犯罪所得85萬元，除應發還被害人、第三人或得請求損害賠償之人外，沒收之。

啟福工業負責人許清順判刑3年8月，犯罪所得2662萬元，除應發還被害人、第三人或得請求損害賠償之人外，沒收之；許清順之妻吳璧嫣判刑1年10月，緩刑4年，許、吳之女許筑雯判刑10月，緩刑3年，支付公庫100萬元。

此案審理期間，董事長江義福曾對法官喊冤，他辯稱，一審認定有嚴重違誤，審理過程，也沒有充分答辯機會，任職中興電工27年，「身心已融入公司，不會做傷害公司行為」。

江義福的律師也抗辯，案採購有九大系統、上千個零組件，很多零組件購買都是分層負責，而此案有爭議零組件，僅有2個，占全案比例僅千分之幾，董事長不會每一個零組件都清楚。