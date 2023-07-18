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「江小漁」賣過期改標食材 夫妻檔負責人獲緩刑

中央社／ 台中18日電

連鎖餐廳「江小漁酸菜魚」爆發販售過期食材，檢警今年1月間查獲改標的巴沙魚，檢方依偽造文書等罪嫌將負責人楊姓夫妻檔起訴；案經2人認罪，台中地院判處2人8月徒刑、緩刑2年。

依據檢方起訴書指出，53歲楊男與48歲戴女為夫妻，楊男為香椒國際開發公司負責人，經營「江小漁酸菜魚」公益店，戴女則為威晶國際企業公司負責人，負責「江小漁酸菜魚」品牌連鎖加盟、食品進口等業務。

楊男與戴女民國107年1月起至109年1月，自越南進口保存期限分別為110年2月15日、同年9月3日、同年11月6日的巴沙魚（即鯰魚），先冰存於某冷凍倉儲公司，再委由物流公司運送到各加盟店銷售。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發生後，造成威晶公司先前進口的巴沙魚4809箱（每箱10公斤、合計4萬8090公斤），未能於保存期日內出售。

楊男與戴女為避免損失，先指示物流公司將過期巴沙魚先運送至威晶公司的小冷凍庫，並將「保值期：24個月」的貼紙直接覆蓋原先商品標籤保存期日的欄位，或是直接將原先商品標籤保存期日標籤撕毀，致使無法辨識是否逾期。

楊男與戴女陸續將改標的巴沙魚，販售給4家不知情加盟店，共計售出281箱、金額新台幣29萬餘元。

全案經台中地檢署指揮保安警察第七總隊第三大隊，會同台中市政府食品藥物安全處，於今年1月間前往涉案的公司搜索，查扣未改標與改標的巴沙魚4338箱與帳冊等相關證物，檢方依偽造文書、詐欺等罪嫌將楊男與戴女起訴。

案經楊男及戴女向檢方認罪，由檢方向台中地院聲請認罪協商程序；台中地院法官審理後，依偽造文書罪判處2人有期徒刑8月、緩刑2年，犯罪所得29萬餘元沒收。全案可上訴。

偽造文書

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