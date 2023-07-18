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檢方將殺夫案血腥照上碼降低刺激 但國民法官還是得看原版照

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

新北地方法院今天開適用國民法官法審理庭，是全台首起進入審理程序的國民法官案件。上午先調查犯罪事實相關證據，下午則將針對量刑部分進行討論。其中檢方在調查證據階段，因講解案情需要頻繁出示有被害人慘死的血腥現場照與驗屍照片，雖有在出示前提醒，一名女性國民法官仍疑似無法忍受，頻頻皺眉縮肩。

63歲季姓婦人去年11月30日趁丈夫熟睡之際將他殺死，犯後她向警方自首，供稱受不了長期家暴才會殺夫，是新北地方法院第二起適用國民法官法審理的案件。

檢方以說故事的方式，向法官解釋，在犯罪事實部分將以最一開始到場員警的角度切入，再從鑑識角度說明，並表示「希望法官不只看照片，而是實際拿拿看凶器，從凶器的痕跡、重量等推導被告抱著甚麼想法行兇」。另外也將解說被害人的相驗報告，並為確保季婦對自己犯行負責，將她送醫院進行精神鑑定，「讓大家知道她是否有行為能力」。

基於案情所需，檢方出示大量含有血腥畫面的照片，包含被害人慘死床上、血液染紅枕頭的現場圖，以及被害人身上的裂傷相驗照片、法醫捧著被害人心臟記錄心臟被刺傷等照片。

在庭內大螢幕上，檢方以模糊縮圖、黑白化等方式降低照片刺激度，並在每次出示前均多次提醒接下來將出示含有刺激性的證據，國民法官為案情所需會拿到未經處理的原檔，但疑似因此讓6號女性國民法官無法忍受，頻頻皺眉縮肩。

新北地方法院國民法官庭。(本報資料照片)
新北地方法院國民法官庭。(本報資料照片)

國民法官

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