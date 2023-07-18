行政訴訟新制815上路 引進調解機制「範圍不限本案訴訟標的」

行政訴訟的和解率一直都很低，相較於民事案件和解率可高達20%至30%，地院行政訴訟庭都只有1%上下。行政訴訟新制8月15日即將施行，且正式引入調解機制，司法院行政訴訟及懲戒廳廳長張國勳表示，希望能達成建構堅實第一審新制、紓減訟源和減輕法官負荷的目標。

行政訴訟的和解率低，張說這和機關主張「依法行政」、避免被視為「圖利人民」有很大的關係。

張國勳表示，當事人在行政訴訟調解制度中，若能找到有共識的解決方案，可以減輕行政法院案件負擔、提高訴訟效率，使行政機關了解民眾不服決定的真正原因，避免紛爭再燃。另外，民眾也可避免花費過多訴訟成本，達成三贏局面。

行政訴訟新制參考外國法上「公法上調解制度」的成功經驗，調解範圍不限於本案訴訟標的，必要時，如經行政法院許可，也可就訴訟標的以外事項，一併調解。參與者除當事人外，訴訟標的與第三人權利或義務有關，或有第三人參與必要，該第三人經行政法院許可，也可參加調解。

張國勳說，調解程序的主持人原則上為調解委員，若法官認為適當，也可由法官主持。張說，新制中調解委員是行政訴訟調解程序中的重要角色，各行政法院目前擬聘任的調解委員來自各界菁英，包括行政法院退休庭長法官、各大專院校公法領域學者、各機關單位首長及專業委員，透過來自各專業領域的調解委員協助，可直指紛爭核心，有效為當事人解決紛爭。