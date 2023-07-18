首批國民法官今上陣 現累計41件起訴案都將由國民法官審理

國民法官制今年上路，新北地方法院昨首度開選任程序庭，選出第一批10位國民法官，今起開始審理季姓婦人家暴殺人案，連續3天，周五將宣判，將成為全國第一起國民法官審理、宣判案件。司法院統計，目前已累計41件國民法官案，都在準備程序階段，除季婦殺夫案外，另有6件已經排審，明天台北地院就將選出酒駕致死案的國民法官。

台北地院的酒駕致死案將在7月19至28日行選任、審理程序，接著是基隆地院7月31日至8月3日審理酒駕致死案，新北地方法院在8月15日至22日審理母殺子案，金門地院8月21至23日審理酒駕致死案，桃園地院8月28日至9月1日選任並審理家暴殺人案，第六件也是新北地院9月12日至14日審理的酒駕致死案。

司法院新聞及法治宣導處處長兼發言人表示，隨著國民法官案件陸續上路，司法院也將蒐集到庭率、國民法官性別、職業、審判所耗的時間與最終量刑刑度等數字作參考。

適用國民法官審理的案件，必須是最輕本刑10年以上有期徒刑之罪、或故意犯罪而發生死亡等罪，等於包括重大貪汙罪、殺人、強盜殺人、酒駕造成被害人死亡、犯性侵害造成被害人重傷或死亡等案件。