鐵路警察局2線3星警官「多次性騷女警」 慘遭拔官記大過、送法辦

鐵路警察局一名兩線三星的男警官，遭爆料以職務之便，多次對女警言語、肢體性騷擾，受害女警不滿認為不舒服，向上提出性騷擾申訴。對此，鐵路警察局證實有接獲申訴，內部調查屬實，已將該名男警官調離服務地點、記一大過，並送地檢署偵辦。

據了解，被指控的兩線三星的男警官在護車大隊服務，多次利用職務之便，在隊上女警送公文時，以手肘觸碰她的「身體部位」，受害女警原本以為只是不小心，事後詢問才發現不少人都有類似經驗，氣得向上申訴。

鐵路警察局表示，6月初接獲申訴稱，該名男警官於今年1月至6月間，多次以言語貶抑及行為觸碰，涉嫌違反跟蹤騷擾防制法及性騷擾防治法，經內部調查屬實，立刻將該名男警官調離服務地點、列為輔導對象，並於7月3日移送地檢署偵辦。

鐵路警察局說，7月14日召開性騷擾申訴調查委員會，認定該名男警官言行失檢，情節重大，記一大過處分，並將委員會決議事項函請市政府社會局依規定裁罰。