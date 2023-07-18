快訊

專訪諾貝爾和平獎得主：如何不恐懼？隨時被槍殺的危險 也要勇敢做新聞

影／恐怖！棒球教練輸球抓狂 2小學生遭「捶頭撞桌」腦震盪急救

MLB／帥炸！大谷翔平追平兩分砲 第35轟甩棒帶狠勁

鐵路警察局2線3星警官「多次性騷女警」 慘遭拔官記大過、送法辦

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

鐵路警察局一名兩線三星的男警官，遭爆料以職務之便，多次對女警言語、肢體性騷擾，受害女警不滿認為不舒服，向上提出性騷擾申訴。對此，鐵路警察局證實有接獲申訴，內部調查屬實，已將該名男警官調離服務地點、記一大過，並送地檢署偵辦。

據了解，被指控的兩線三星的男警官在護車大隊服務，多次利用職務之便，在隊上女警送公文時，以手肘觸碰她的「身體部位」，受害女警原本以為只是不小心，事後詢問才發現不少人都有類似經驗，氣得向上申訴。

鐵路警察局表示，6月初接獲申訴稱，該名男警官於今年1月至6月間，多次以言語貶抑及行為觸碰，涉嫌違反跟蹤騷擾防制法及性騷擾防治法，經內部調查屬實，立刻將該名男警官調離服務地點、列為輔導對象，並於7月3日移送地檢署偵辦。

鐵路警察局說，7月14日召開性騷擾申訴調查委員會，認定該名男警官言行失檢，情節重大，記一大過處分，並將委員會決議事項函請市政府社會局依規定裁罰。

據悉，該名男警官年約40歲，出身警察世家，父親當到3線2星後退休；該名男警官畢業先後服務過保六總隊、雙北市警局等單位，陞任兩線三星才到鐵路警察局服務。

內政部警政署鐵路警察局督察長林建良指出，已將涉嫌性騷擾的男警官調離服務地點、記一大過，並送地檢署偵辦。記者翁至成／翻攝
內政部警政署鐵路警察局督察長林建良指出，已將涉嫌性騷擾的男警官調離服務地點、記一大過，並送地檢署偵辦。記者翁至成／翻攝

警察 性騷擾 跟蹤騷擾

延伸閱讀

影／藝文界爆多起性騷擾 藝創公會向文化部提四點訴求

外交官、前閣員涉性騷 陳建仁：對加害人絕不寬貸

赴立院報告性騷擾防治 陳建仁：積極準備新法上路工作

影／高雄女警常訓騎警用機車占右轉專用道 遭檢舉分局開罰

相關新聞

非法保母夫妻踩破3歲男童肝臟、生殖器爛掉身亡 確定判賠284萬元

非法保母劉庭妌與丈夫張竣堯不滿收托照顧的3歲男童哭鬧，加上男童父母遲延給付保母費，輪番將男童肝臟踏到挫裂、生殖器糜爛死亡...

鐵路警察局2線3星警官「多次性騷女警」 慘遭拔官記大過、送法辦

鐵路警察局一名兩線三星的男警官，遭爆料以職務之便，多次對女警言語、肢體性騷擾，受害女警不滿認為不舒服，向上提出性騷擾申訴...

小學生攀爬課桌椅卻從5樓墜1樓骨折 家長要求國賠獲60萬

2020年板橋後埔國小一名五年級學童在排球隊訓練結束後，好奇攀爬校舍大樓5樓走廊女兒牆旁的課桌椅，重心不穩從圍牆摔落至1...

批蔡英文817萬張總統票作弊 彭文正告李進勇誹謗、偽文敗訴

資深媒體人彭文正在網路節目質疑2020年大選蔡英文總統獲得817萬票有弊，彭認為中央選舉委員會發的駁斥新聞稿違法，自訴中...

雲豹甲車弊案今宣判 董座刑度略減 中興電工仍沒收20億

中興電工涉雲豹甲車弊案，前年底審結，董事長江義福遭刑6年6月，併科罰金4050萬，犯罪所得20億餘元沒收，全案上訴二審後...

先涉貪後圖利 新北石碇區前區長李浩榕再獲12萬交保

新北市政府石碇區公所前區長李浩榕涉嫌於2018至2022年間，利用區公所颱風、山洪等災害緊急搶修標案，勾結護航廠商並收賄...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦