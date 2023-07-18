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小學生攀爬課桌椅卻從5樓墜1樓骨折 家長要求國賠獲60萬

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

2020年板橋後埔國小一名五年級學童在排球隊訓練結束後，好奇攀爬校舍大樓5樓走廊女兒牆旁的課桌椅，重心不穩從圍牆摔落至1樓，全身多處骨折，學生和家長認為學校設施和管理不當，求償141萬4696元。新北地方法院判校方應賠償60萬3944元，案經上訴，台灣高等法院今駁回。

學生家長主張，2007年5月24日修正施行的建築技術規則建築設計施工編規定設置於露台、陽台、室外走廊、室外樓梯、平屋頂及室内天井部分等地欄桿，應不得設有超過直徑10公分物體穿越的鏤空或可供攀爬的水平橫條，且應注意校舍走廊女兒牆旁不得擺放課桌椅，以避免學生攀爬。學校雖發現女兒牆高度不足，2013年施作鐵製欄杆，但欄杆卻仍可讓直徑10公分的物體穿越，且女兒牆旁擺放課桌椅，更導致圍牆高度不足。

學生在2020年3月31日時發生意外，造成創傷性氣胸，且腰薦椎和骨盆、左側肋骨都骨折，他們認為學校應負擔相關醫療、看護等費用。

後埔國小表示，圍牆高度有132公分，符合法規要求，且高度已達成年人腰部以上，除非刻意攀爬，否則不可能跌落，而且就算欄杆鏤空超過10公分，也和學生墜樓沒有因果關係。

校方說，女兒牆旁雖有擺課桌椅，但桌上有桌墊、盆栽，一般人都會知道是美化環境的布置，並不是拿來攀爬的，況且課桌椅和女兒牆中間還有洗手台，學生是因自行攀爬洗手台、行走在女兒牆上緣而不慎墜落，課桌椅上的綠色桌墊並沒有學生的鞋印，學生自稱是被人推下，原因有疑。

新北地院認為，學生在警詢時，自稱「好奇」想看下面遊戲區，然後站在桌子上往下看；在審理時證稱他是先踩擺放在女兒牆旁的椅子，再從椅子爬到桌子，站在桌子上看了幾秒鐘，還沒扶欄杆，就因重心不穩，直接從最上方的欄杆上方掉落，案發當時只有他，沒有其他同學，他沒有去攀爬女兒牆旁的洗手台。

新北地院認為，學生並不是被人推落或自行攀爬洗手台，圍牆高度雖已達132公分，卻因桌子高度，使得圍牆高度不足施工編規定，校方管理有缺失；但學生也承認自行攀爬課桌椅，以當時已五年級的智識，應有相當認知，因此也要負五成的責任。經計算，校方應負擔學生可請求的醫療費、交通費、住院看護費及精神慰撫金半額，也就是60萬3944元。 　

後埔國小上訴，但高院認為在校內大樓5樓女兒牆旁擺放課桌椅，成了學生可以攀爬的水平橫條，導致圍牆高度不足，學生確實因攀爬而重心不穩摔下樓，受傷與女兒牆管理欠缺有關，雙方都自有過失責任。高院認為後埔國小賠償60萬3944元並無不當，駁回上訴。

板橋後埔國小2020年一名五年級學童在排球隊訓練結束後，好奇攀爬校舍大樓5樓走廊女兒牆旁的課桌椅，重心不穩從圍牆摔落至1樓，全身多處骨折，學生和家長認為學校設施和管理不當，求償141萬4696元。新北地方法院判校方應賠償60萬3944元，案經上訴，台灣高等法院今駁回。圖／聯合報系資料照
板橋後埔國小2020年一名五年級學童在排球隊訓練結束後，好奇攀爬校舍大樓5樓走廊女兒牆旁的課桌椅，重心不穩從圍牆摔落至1樓，全身多處骨折，學生和家長認為學校設施和管理不當，求償141萬4696元。新北地方法院判校方應賠償60萬3944元，案經上訴，台灣高等法院今駁回。圖／聯合報系資料照

骨折 國賠

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