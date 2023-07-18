非法保母夫妻踩破3歲男童肝臟、生殖器爛掉身亡 確定判賠284萬元

非法保母劉庭妌與丈夫張竣堯不滿收托照顧的3歲男童哭鬧，加上男童父母遲延給付保母費，輪番將男童肝臟踏到挫裂、生殖器糜爛死亡，劉女被依成年人故意對兒童共同犯傷害致人於死罪判刑11年8月、張12年4月定讞；民事部分，最高法院判劉女、張應連帶賠償男童父母共284萬4282元確定。

張竣堯（35歲）有強盜、恐嚇取財、妨害自由、詐欺和毒品前科；劉庭妌是幼保相關科系畢業，但沒有保母執照，她上網發文表示想收托貼補家用；2020年5月24日開始，兩人以每月2萬4000元為代價，受託24小時照顧男童，除了尿布、奶粉由男童父母提供之外，其餘飲食由劉女負責。

劉庭妌、張竣堯不滿男童父母延遲給付保母費，也對男童哭鬧感到不耐煩，兩人2020年5月至9月25日期間，不給男童足夠飲食，導致男童2歲多時僅12公斤、3歲時身高只有92公分，慢性營養不良，兩人還對話「你有沒有偷給他吃飯」、「餓死不關我的事」、「繼續餓吧」、「給錢才給吃，不給就繼續餓」等語。

兩人也多次以腳踢男童腹部、賞巴掌，拿拖鞋、玩具車、愛的小手、衣架毆打男童，甚至用腳重踩仰躺男童的腹部多下，男童身心狀況持續惡化，同年9月24日男童發燒，兩人也僅餵食少許的水和雞湯，未帶男童就醫，隔天下午男童休克身亡，劉女雖打119求救，但救護人員到場後，發現男童遺體已僵直；刑事部分，劉女被判11年8月、張12年4月徒刑定讞。

民事部分，男童父母向劉女、張求償喪葬費、扶養費、精神慰撫金等共684萬餘元；劉女、張指出，對方父母委託照顧男童近4個月，除了曾經帶男童就診之外，其餘時間未曾探視或主動詢問男童狀況，對男童不聞不問，和男童並無深厚的親情連結，所受的痛苦程度輕微。