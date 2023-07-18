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先涉貪後圖利 新北石碇區前區長李浩榕再獲12萬交保
新北市政府石碇區公所前區長李浩榕涉嫌於2018至2022年間，利用區公所颱風、山洪等災害緊急搶修標案，勾結護航廠商並收賄，今年5月遭檢調偵辦，獲15萬交保。檢調又掌握他疑似濫用職權，非法核發農業使用證明書供地主不當使用，昨依涉犯貪汙圖利及刑法使公務員登載不實等罪再度約談，檢察官複訊後諭知李男12萬元交保、區公所許姓課長15萬元、高姓員工5萬元，張姓地主則無保請回。
新北市石碇區因地處山區，每逢颱風、暴雨常出現山崩、土石流等災害，區公所為保持道路暢通、水電供應正常，每年編列大筆預算因應各類緊急情況；由於類似災害緊急搶修標案，均需依政府採購法公開招標，因此出現官商勾結弊端。
檢方發動首波偵辦李浩榕收賄案時，原本將他聲押，後來法院認定他收賄金額8萬5000元，涉犯貪汙治罪條例不違背職務收受賄賂罪嫌疑重大，是5年以上重罪，且有與共犯串證之虞。但考量權衡比例原則，若附加命令禁止與共犯、證人聯繫，並提出保證金，即無羈押必要，故裁定李浩榕15萬元交保，並禁止與證人、共犯聯繫。
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