快訊

傳不倫戀男主角元配「被施壓」才取消記者會 Kolas本人發聲回嗆

專訪諾貝爾和平獎得主：如何不恐懼？隨時被槍殺的危險 也要勇敢做新聞

影／恐怖！棒球教練輸球抓狂 2小學生遭「捶頭撞桌」腦震盪急救

聽新聞
test
0:00 / 0:00

先涉貪後圖利 新北石碇區前區長李浩榕再獲12萬交保

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

新北市政府石碇區公所前區長李浩榕涉嫌於2018至2022年間，利用區公所颱風、山洪等災害緊急搶修標案，勾結護航廠商並收賄，今年5月遭檢調偵辦，獲15萬交保。檢調又掌握他疑似濫用職權，非法核發農業使用證明書供地主不當使用，昨依涉犯貪汙圖利及刑法使公務員登載不實等罪再度約談，檢察官複訊後諭知李男12萬元交保、區公所許姓課長15萬元、高姓員工5萬元，張姓地主則無保請回。

新北市石碇區因地處山區，每逢颱風、暴雨常出現山崩、土石流等災害，區公所為保持道路暢通、水電供應正常，每年編列大筆預算因應各類緊急情況；由於類似災害緊急搶修標案，均需依政府採購法公開招標，因此出現官商勾結弊端。

檢方發動首波偵辦李浩榕收賄案時，原本將他聲押，後來法院認定他收賄金額8萬5000元，涉犯貪汙治罪條例不違背職務收受賄賂罪嫌疑重大，是5年以上重罪，且有與共犯串證之虞。但考量權衡比例原則，若附加命令禁止與共犯、證人聯繫，並提出保證金，即無羈押必要，故裁定李浩榕15萬元交保，並禁止與證人、共犯聯繫。

石碇區前區長李浩榕仙逝收賄遭檢調偵辦，再傳出他非法核發農業使用證明書圖利地主，檢調偵辦後以12萬元交保。圖／翻攝自石碇區公所臉書
石碇區前區長李浩榕仙逝收賄遭檢調偵辦，再傳出他非法核發農業使用證明書圖利地主，檢調偵辦後以12萬元交保。圖／翻攝自石碇區公所臉書

收賄 貪汙

延伸閱讀

防極端氣候釀災 新北更新24組抽水機組強化防洪

新北市府疫後首大型運動競賽開打 侯友宜帶動跳與開球

周薪1.5萬還有5天公假！ 新北法院首批國民法官50多人接受「面試」

南檢遭疑包庇吃案！行政院前發言人陳宗彥涉貪 台高檢行政調查結果出爐

相關新聞

鐵路警察局2線3星警官「多次性騷女警」 慘遭拔官記大過、送法辦

鐵路警察局一名兩線三星的男警官，遭爆料以職務之便，多次對女警言語、肢體性騷擾，受害女警不滿認為不舒服，向上提出性騷擾申訴...

小學生攀爬課桌椅卻從5樓墜1樓骨折 家長要求國賠獲60萬

2020年板橋後埔國小一名五年級學童在排球隊訓練結束後，好奇攀爬校舍大樓5樓走廊女兒牆旁的課桌椅，重心不穩從圍牆摔落至1...

非法保母夫妻踩破3歲男童肝臟、生殖器爛掉身亡 確定判賠284萬元

非法保母劉庭妌與丈夫張竣堯不滿收托照顧的3歲男童哭鬧，加上男童父母遲延給付保母費，輪番將男童肝臟踏到挫裂、生殖器糜爛死亡...

批蔡英文817萬張總統票作弊 彭文正告李進勇誹謗、偽文敗訴

資深媒體人彭文正在網路節目質疑2020年大選蔡英文總統獲得817萬票有弊，彭認為中央選舉委員會發的駁斥新聞稿違法，自訴中...

雲豹甲車弊案今宣判 董座刑度略減 中興電工仍沒收20億

中興電工涉雲豹甲車弊案，前年底審結，董事長江義福遭刑6年6月，併科罰金4050萬，犯罪所得20億餘元沒收，全案上訴二審後...

先涉貪後圖利 新北石碇區前區長李浩榕再獲12萬交保

新北市政府石碇區公所前區長李浩榕涉嫌於2018至2022年間，利用區公所颱風、山洪等災害緊急搶修標案，勾結護航廠商並收賄...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦