先涉貪後圖利 新北石碇區前區長李浩榕再獲12萬交保

新北市政府石碇區公所前區長李浩榕涉嫌於2018至2022年間，利用區公所颱風、山洪等災害緊急搶修標案，勾結護航廠商並收賄，今年5月遭檢調偵辦，獲15萬交保。檢調又掌握他疑似濫用職權，非法核發農業使用證明書供地主不當使用，昨依涉犯貪汙圖利及刑法使公務員登載不實等罪再度約談，檢察官複訊後諭知李男12萬元交保、區公所許姓課長15萬元、高姓員工5萬元，張姓地主則無保請回。

新北市石碇區因地處山區，每逢颱風、暴雨常出現山崩、土石流等災害，區公所為保持道路暢通、水電供應正常，每年編列大筆預算因應各類緊急情況；由於類似災害緊急搶修標案，均需依政府採購法公開招標，因此出現官商勾結弊端。