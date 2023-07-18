南投建管科2公務員貪16筆差旅費 二審今獲輕判都免關

南投縣政府建管科施姓辦事員、李姓約聘人員涉從2019年至2021年間，明知沒有出差，不得申報差旅費，但二人仍登入差勤系統，申報差旅費，有16次犯行，分別詐得2.4萬元、1.7萬元差旅費，一審依利用職務機會詐財罪，二人2年徒刑、緩刑2年，全案上訴二審後，今天撤銷原判決，改判二人拘役110天，都可易科罰金，緩刑2年，繳公庫罰金8萬元。

判決指出，施姓男子與李姓女子分別是南投縣建管科的辦事員、約聘人員，負責辦理營造業、建築師開業管理業務的審核，以及核發證照、建築執照、府文收發管理的一般性綜合行政業務等工作，都屬法定公務員。

不過二人明知國內出差申報差旅費，需要依照「國內出差旅費報支要點」、「南投縣政府及所屬機關學校員工報支國內差旅費補充規定」等法規，有出差事實始可報支出差旅費，單日出差距離未達40公里者，可申報200元差旅費，超過40公里者，則可申報400元差旅費。

二人從2019年至2021年3月31日被查獲為止，明明沒有實際到外地出差，但仍透過差勤系統，登入不實的出差紀錄，以詐領差旅費，一共詐領16筆差旅費，分別詐得2.4萬元、1.7萬元差旅費，檢調查出後，依貪汙罪移送法辦。

二人在犯後繳回犯罪所得，一審認定二人涉犯利用職務機會詐取財物罪，一共16罪，各處1年10月徒刑，應執行2年徒刑，褫奪公權1年，緩刑2年，支付公庫8萬元。