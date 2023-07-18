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「這款父母」4人吸毒害8童 高分院二審判父親、大伯入監

聯合報／ 記者古和純張議晨／高雄即時報導

高雄前鎮去年檢警在透天厝救出8名置身「毒窟」的幼童，尿液、毛髮都查驗出安非他命反應，且有發展遲緩等問題，經追查後發現，幼童的呂姓父親、周姓母親及吳姓姑丈、呂姓大伯都在家中吸毒，4人被依妨害兒童發育罪，遭判6至9月不等徒刑，高等法院高雄分院今天宣判，呂童父親及大伯2人須入監服刑。

據悉，雄檢去年主動偵辦揭發這起「毒窟」幼童案，起因為前年底一名2個月大的呂姓男嬰猝死，體內竟驗出安毒反應，讓檢方起疑，並主動在去年3月到呂童家中搜索，發現屋內8名幼童長期處滿是毒煙的租屋處，經救出安置後，仍有發展遲緩、語言遲緩或體重過輕等問題。

由於，該棟透天厝總共住了13人，包含呂男、周女的2名幼童以及死去男嬰，呂姓大伯的1子，以及吳姓姑丈的5名幼子，經進一步調查發現，呂童的呂姓父親、周姓母親，及吳姓姑丈、呂姓大伯等4人，平均每周用毒3、4次，絲毫不顧屋內幾名幼童的身心發展，且周女當時仍懷有4個月大身孕。

高雄地院審理時，4人坦承屋內吸毒，因呂男夫妻和吳男都是吸毒累犯，被依妨害兒童發育罪判3人徒刑7至9月。而呂男因幫助周女吸毒，被依幫助施用二級毒品罪，判刑2月，得易科罰金。而吳姓姑丈為初犯且案發後積極戒癮，被判刑6月、緩刑3年。

由於，4人不服初審宣判上訴，今天高分院二審做出宣判，其中周女和吳男部分，法官衡以社會局立場，讓兒童得以返家居住為最大的原則，如令周女、呂男夫妻入監，夫妻，恐對其2名子女成長有不良影響，反礙其子女利益。

因此，法官審酌周女與吳男犯案動機、情節、受害幼童人數及2人智識、生活情況等，改判周女6個月徒刑，如可易科罰金，而吳男原被判刑6個月、緩刑3年，今撤銷改判8個月徒刑。至於，呂童父親及大伯2人，駁回上訴，判刑不得易科罰金，須入監服刑。

檢警在高雄前鎮區透天厝內，救出８名發展遲緩童。本報資料照片
檢警在高雄前鎮區透天厝內，救出８名發展遲緩童。本報資料照片

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