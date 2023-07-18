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士林地院前法官陳梅欽「放高利貸」 職務法庭判罰俸4月

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

士林地方法院民事庭前法官陳梅欽遭控不實申報加班費，且被檢舉受律師招待買春及收賄，還有一千五百萬餘元財產來源不明，檢方依貪汙等罪起訴；一審判無罪，檢方上訴，台灣高等法院上月駁回。但士林地院請求法官評鑑委員會評鑑，法評會決議財產來源不明部分成立，建議撤職，職務法庭今認定陳放「高利貸」，行為不檢，判罰款，數額為任職時最後月俸給總額4月。

職務法庭指出，陳梅欽2012年8月31日曾從合作金庫提了300萬元，其中100萬元借給友人收10%利息；另外他也向合庫澎湖分行先後借款300萬、500萬元，再轉介給朋友（已歿）收取利息，不到1年分別收受353萬、543萬本息。職務法庭認為陳的行為和民間高利放款雷同，是投機的經濟活動，破壞法官形象情節重大，因此判罰俸4月懲戒。

陳梅欽曾遭檢察官起訴擔任法官期間，不實詐領加班費6136元，多次被檢舉私下接受律師招待買春、收賄，2017年廉政署立案調查是否涉嫌貪瀆，查出2012至2018年間，陳梅欽及妻子帳戶有178筆來源不明現金匯入，共計1502萬400元；刑事一、二審都無罪，職務法庭也認為證據不足不付懲戒。

高院判決理由指出，法官從事審判工作性質繁雜，核閱卷宗、撰寫裁判書類所費工時長，每月加班時數達可申報時數廿小時並不違常，不能排除陳梅欽填報加班日時僅是便宜行事，難認陳主觀有不法意圖；陳梅欽行為縱有不當而損及司法形象，也是屬法官法、法官倫理規範懲處範疇，而非以刑法詐欺取財罪論處。

高院合議庭指出，檢方未積極查證陳梅欽有何貪汙治罪條例第4至6條罪嫌，僅以虛報加班時數，要求說明財產來源，與財產來源不明罪構成要件不合；陳2012年至2018年間確實有銀行貸款等來源，難認財產增加與收入不相當，無從做出不利陳的認定，維持無罪。

而法評會2021年11月25日所作成的決議，同樣認為陳2012年至2018年以無摺存款、現金存款、卡片存款等交易方式，將「現金」存入自己或配偶的帳戶內，無法合理說明多次異常以「現金」存、提款的行為，已屬行為不檢而有損司法形象，情節重大，有法官法第30條第2項第2款及第7款的應付評鑑事由。但職務法庭認為檢方證據僅有6封檢舉函和數張無從認定犯貪汙罪的跟蹤照片，因此不併付懲戒。

士林地方法院前法官陳梅欽被懲戒法院職務法庭認定放「高利貸」，行為不檢，判罰款，數額為任職時最後月俸給總額4月。記者王宏舜／攝影
士林地方法院前法官陳梅欽被懲戒法院職務法庭認定放「高利貸」，行為不檢，判罰款，數額為任職時最後月俸給總額4月。記者王宏舜／攝影

財產 貪汙

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