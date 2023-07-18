治平對象溜走滅證 屏東警洩密改判10個月

余姓男子3年前任屏東縣警局潮州分局刑事偵查佐時，在偵辦期間涉嫌洩漏行動，讓治平專案對象洪姓男子得以事先滅證，事後警方揪出內鬼送辦，原余男被依公務員洩漏國防以外之秘密消息罪，判刑1年半，他不服上訴，今高等法院高雄分院改判10個月有期徒刑 。

據悉，潮州分局偵查隊2020年6月初，前往潮州鎮上某KTV包廂對洪男發動搜索，但疑似早有人對他通風報信，早在警方抵達前，洪事先已指示他人將居所內的涉案證據帶離滅證，隨後躲藏在高雄市苓雅區某汽車旅館內。

後續檢警內部調查，發現余男與洪男素有交情，早在搜索發動前，已先將警方行動透露給林姓、王姓男子，由兩人轉告洪男藉以事先逃脫，余因涉案情節重大，遂報請廉政署進行調查，並被屏東縣警局停職。

起初，余男辯稱身為刑事人員，他以認識地方要角己任，平時依法約制暴行，強力否認犯行，屏東地院認為，余男有損警察形象，實不足取，不知悔悟，依公務員洩漏國防以外之秘密消息罪，判刑1年6個月。對此，余男不服向高分院上訴。