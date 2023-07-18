囤過期巴沙魚讓民眾吃下肚 江小魚夫妻認罪協商獲緩刑

台中知名餐廳江小魚酸菜魚火鍋今年初爆出囤積大量過期巴沙魚（鯰魚），負責人楊姓、戴姓夫妻將過期1年多魚貨以改標、撕掉時期方式賣給加盟店害消費者吃下肚，檢方查扣43公噸冷凍魚依法起訴，審理時2人和檢察官達成認罪協商，法院依偽造文書罪各判2人8月，均緩刑2年，可上訴。

台中地院審理時，楊男、戴女均認罪，並和公訴檢察官達成審判外認罪協商，就罪名、刑度等有共識，法院因此不經言詞辯論，依共同犯行使變造私文書罪判楊、戴各8月徒刑，均緩刑2年，犯罪所得29萬5050元沒收。

台中地檢起訴指出，楊男（53歲）、戴女（47歲）各為香椒、威晶公司負責人，同時負責江小魚酸菜魚經營、連鎖、食品銷售等，2018年起陸續自越南進口巴沙魚，而該批冷凍魚各自在2021年2月至11月過期。

但受因新冠疫情影響，造成其中4809箱共4萬8090公斤的巴沙魚無法在保存期限內賣完，楊、戴為避免損失，2022年10月起將已過期的972箱巴沙魚運到公司小冷凍庫，命員工將變造過僅寫有「保值期：24個月」標籤覆蓋貼上原產標，或直接將原保存期日欄位撕毀。

楊、戴再將已經過期的281箱冷凍魚賣給台中、彰化、南投及台南等4間加盟店，詐得29萬多元；台中市衛生局今年初獲報，由檢方指揮搜索，共查獲尚未改標的過期魚貨3837箱、已該標過期魚貨471箱，總共4萬3080公斤，還有已送往牧場、養殖場報廢作飼料的未改標過期魚貨501箱。

檢方訊時，楊男均坦承犯行，表示其他加盟店業者都不知道買來的是過期巴沙魚，戴女也稱和先生一同改標販售，另包括加盟業者、貨運司機及員工也都出面指證。