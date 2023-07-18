81歲翁舉棍作勢被60歲鄰居告恐嚇 法官判無罪理由：沒在怕

劉姓老翁因大樓關門問題和蔣姓住戶爭執，劉不滿，拿起一根木棍作勢打人，蔣提告恐嚇危害安全罪，劉遭起訴。台北地方法院認為劉當時已經81歲，和60歲的蔣年齡有差距，蔣看到老先生拿木棍是否「心生畏懼」值得懷疑；且蔣打電話報警後還留在現場與劉叫囂，不符合恐嚇危安罪構成要件，判無罪。台灣高等法院駁回檢察官上訴確定。

糾紛案發於2021年12月15日，當時蔣和劉因大樓公共區域關門問題齟齬，劉因此拿起木棍作勢攻擊蔣。檢察官上訴時主張，一審竟然因劉已逾八旬，應該不會害怕對方拿棍子，這樣的判斷已經違背一般經驗法則和社會通念，而且蔣姓住戶拿手機報警、繼續留在現場，這和是否害怕對方拿棍子是兩回事，劉主觀上也有「惡害通知」，將危害對方的生命、身體安全，顯然合於恐嚇危害安全罪構成要件。

高院開庭時，蔣姓住戶表示，當晚劉在1樓等他，因時間太久了，忘了對方用什麼言語挑釁，他沒理會就上4樓，後來發現手機沒帶，又度下樓，結果劉沿著騎樓追他，還一邊叫囂、一邊舉起不知從何而來的棍子。一名林太太上前勸阻，將他們隔開。

劉姓老翁辯稱，他是為了要自我防衛，當時他要步出大樓，蔣在外面不讓他關大門，還告訴他「不能關門」，雙方才吵起來。劉說，他雖然有拿木棍，但那是因蔣衝過來要打他，他才拿起木棍，且他只有「舉起來而已」，沒有任何揮動的動作。「我這個年紀打不過他」劉聲稱因此拿木棍。

高院從勘驗錄影資料認為，如果蔣真的因為劉老先生的舉動而感到心生畏懼，除了打電話報警外，應該遠離現場、避免激怒對方，但畫面卻顯示蔣不僅停留現場，還繼續和劉互嗆，況且兩人年齡相差21歲，蔣有沒有「心生畏懼」實在可疑。