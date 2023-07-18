躲水塔4小時被抓 傷警移工聲押

新北警方前晚到新竹縣查緝通緝犯鄧姓越南移工，一名員警遭鄧持刀砍傷；大批警力搜捕四個多小時後將人緝獲。記者黃羿馨／攝影 新北市警樹林分局前晚跨轄到新竹縣查緝通緝犯鄧姓越南籍移工，遭鄧持藍波刀攻擊，陳姓偵查佐頸部中刀，送醫縫四針脫險。鄧行凶後竄往隔壁樓頂躲進水塔，四個多小時後全身濕下樓被捕，依殺人未遂等罪嫌移送新竹地檢署，檢方訊後聲請羈押。

警方調查，卅二歲鄧姓移工原在苗栗工廠上班，去年逃離被通報失聯，去年八月涉毒品案，今年一月涉妨害自由，分別被苗栗地檢署、苗栗地院發布通緝。

樹林警分局偵查隊查出鄧藏匿在新竹縣湖口鄉，前晚七人前往埋伏，透過鄧的阮姓同鄉聯繫，鄧一下樓見阮男帶著便衣警察，立刻掏出藍波刀攻擊。

阮男當場被砍傷右耳、右唇、左手臂，牙齒也撞掉一顆，陳姓偵查佐上前制止，右頸遭劃中，出現廿公分傷口，二人送醫沒有生命危險。

鄧行凶後轉身衝上樓，跳到隔壁公寓躲進水塔，新北樹林警分局出動增援，會同新竹縣新湖警分局搜索都無所獲。昨凌晨二時許鄧以為警察撤離，全身濕漉漉下樓，當場被逮。

警方查出鄧上周另涉暴力討債，涉嫌強押一名遭遣返同鄉女友，逼簽卅萬元本票威脅代男友還債。警詢後依妨害自由、恐嚇取財、殺人未遂等罪嫌及通緝案件，移送法辦。