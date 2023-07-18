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夫偷吃工讀妹 二審配偶權逆轉勝

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

已婚張姓男子外遇公司劉姓工讀妹，帶她同遊澎湖，還在劉女手術同意書寫「男朋友」，張妻蕭女發現，對兩人提告求償八十四萬元；澎湖地方法院以配偶權不受法律保障為由駁回，蕭女上訴，高雄高分院合議庭認為婚姻應受保障，不容第三人破壞，逆轉改判兩人賠蕭女廿萬元。

二○二○年通姦罪經大法官釋憲後除罪化，元配雖可提民事損害賠償，但許多挨告外遇男女，都以大法官釋憲內容主張元配沒配偶權，拒絕賠償。

此案二審合議庭舉人與動物之區別為例，合議庭認為，動物繁殖、生存與資源分配、豐富度密切相關，掌握越多資源者，配偶數越多，如因資源差異，導致一夫多妻或一妻多夫，那人類與動物又有何區別？

合議庭認定，單偶制雖有不完美地方，但給予較弱勢配偶更多保障，配偶雙方經自由意志締結婚約，就忠誠義務而言，配偶關係具排他性，不容與第三人發生親密行為，不是通姦已除罪化，就可認為婚姻中「配偶權」不復存在。

判決指出，蕭女、張男婚後分居，二○二○年十一月間，蕭女發現張男和劉女互動與情侶無異，還同遊澎湖、一起求診婦產科，蒐證後提告，求償八十四萬元。

澎湖地院法官陳立祥以大法官釋憲已將通姦除罪化，對於配偶雙方忠誠義務，不再強調制度性保障，認為配偶權並未受法律保障。

當時判決還引用「靈魂不歸法律管─給現代公民的第一堂法律思辨課」書中內容，「愛情是一個『人只能給而不能要的東西』」，重申感情事不歸法律管，判蕭女敗訴。

配偶 澎湖 大法官

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