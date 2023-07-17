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將夜市垃圾當農業廢棄物清 新港鄉清潔隊前隊長被控圖利下場出爐

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣新港鄉公所清潔隊前隊長洪聖雄、前隊員林佳成被控以農業廢棄物名義，涉收運新港夜市事業廢棄物，嘉義地檢署依圖利罪嫌起訴2人，嘉義地院今天依偽造文書罪判2人各處有期徒刑1年8月、1年6月，緩刑3年。可上訴。

嘉義地院表示，洪聖雄、林佳成2人於2018年5月起至2021年4月間，分別擔任新港鄉清潔隊長、隊員，2人明知新港鄉永福段地號839、840土地，不是農業用地，所產生的廢棄物不是農業廢物，被經營新港觀光夜市洪男請託協助清運夜市廢棄物。

洪聖雄於2018年5月至2021年10月間，指示林佳成定期指派清潔隊清運夜市廢棄物，並依「嘉義縣新港鄉農業廢棄物清除處理收費辦法」收費，清運到嘉義縣鹿草垃圾焚化廠處理，以較低廉的收費收夜市廢棄物。嘉檢依貪污治罪條例的圖利罪嫌起訴2人。

林佳成審理時坦承是以清除農業廢棄物名義開立繳款書，並稱是隊長洪聖雄交代夜市就用農業廢棄物標準收費，所以才會填載是農業廢棄物。

洪聖雄供稱，因找不到適合名目的收費標準，所以才會用農業廢棄物的收費標準。

法院審理，新港鄉公所並無一般廢棄物的收費標準，而基於使用者付費，才以農業廢棄物清除處理標準付費，因為該地本身也有繳納自來水費，廢棄物本身就有隨自來水費徵收，2人並沒有使國家或地方機關實際上受有損害，也沒有使得夜市管理者或攤商獲得不法利益；審酌2人符合緩刑要件，量處洪聖雄、林佳成犯共同犯行使公務員登載不實文書罪，各處有期徒刑1年8月、1年6月，緩刑3年，並各向公庫支付6萬元、4萬元。

前嘉義縣新港鄉清潔隊長將夜市垃圾當農業廢棄物清運，被判刑1年8月，緩刑３年。本報資料照片
前嘉義縣新港鄉清潔隊長將夜市垃圾當農業廢棄物清運，被判刑1年8月，緩刑３年。本報資料照片

廢棄物 夜市 嘉義

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