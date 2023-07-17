將夜市垃圾當農業廢棄物清 新港鄉清潔隊前隊長被控圖利下場出爐

嘉義縣新港鄉公所清潔隊前隊長洪聖雄、前隊員林佳成被控以農業廢棄物名義，涉收運新港夜市事業廢棄物，嘉義地檢署依圖利罪嫌起訴2人，嘉義地院今天依偽造文書罪判2人各處有期徒刑1年8月、1年6月，緩刑3年。可上訴。

嘉義地院表示，洪聖雄、林佳成2人於2018年5月起至2021年4月間，分別擔任新港鄉清潔隊長、隊員，2人明知新港鄉永福段地號839、840土地，不是農業用地，所產生的廢棄物不是農業廢物，被經營新港觀光夜市洪男請託協助清運夜市廢棄物。

洪聖雄於2018年5月至2021年10月間，指示林佳成定期指派清潔隊清運夜市廢棄物，並依「嘉義縣新港鄉農業廢棄物清除處理收費辦法」收費，清運到嘉義縣鹿草垃圾焚化廠處理，以較低廉的收費收夜市廢棄物。嘉檢依貪污治罪條例的圖利罪嫌起訴2人。

林佳成審理時坦承是以清除農業廢棄物名義開立繳款書，並稱是隊長洪聖雄交代夜市就用農業廢棄物標準收費，所以才會填載是農業廢棄物。

洪聖雄供稱，因找不到適合名目的收費標準，所以才會用農業廢棄物的收費標準。