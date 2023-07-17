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夫否認外遇稱「男女正常社交行為」 妻提親密依偎影片打臉

聯合報／ 記者柯毓庭、實習記者張珈瑄／新北即時報導

張姓婦人指控鄭姓女子與丈夫過從甚密，共同出遊、入住汽車旅館，向鄭女求償，丈夫否認，新北地方法院考量張女提出兩人共同出遊的影片光碟，判鄭女賠10萬元。

張姓婦人指出，丈夫與鄭女2017年認識，鄭女知道丈夫已婚，卻自兩年前常與丈夫共同出遊多日，經友人提醒後她觀察發現丈夫確實行徑怪異，調查才發現兩人屢次有逾越一般男女社交行為，更一同入住汽車旅館，有手勾手等親密行為。

對此，鄭女否認有侵害配偶權，稱2人並未同住，也無親密動作。張女丈夫還出庭替鄭女作證，認為兩人只是一般男女社交行為，屬於不可避免，會面聚會、用餐談心、攝影合照，沒被法律禁止。

法官調查後，認為鄭女明知人夫已婚為有婦之夫，仍與對方交往，勘驗影片光碟後見2人併肩而坐，鄭女右手搭上人夫肩膀，用餐後兩人還挽手回到旅館，證實2人同遊同住，鄭女確實侵害張女配偶權，判賠慰撫金10萬元。

張姓婦人指控鄭姓女子與丈夫共同出遊、入住汽車旅館，向鄭女求取賠償，新北地方法院考量張女提出兩人共同出遊的親暱影片，判鄭女賠10萬元。(示意圖／ingimage)
張姓婦人指控鄭姓女子與丈夫共同出遊、入住汽車旅館，向鄭女求取賠償，新北地方法院考量張女提出兩人共同出遊的親暱影片，判鄭女賠10萬元。(示意圖／ingimage)

丈夫 配偶 汽車旅館

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