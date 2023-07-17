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申請失業補助要求全職改兼職遭拒 她回公司撕爛資料沖馬桶遭訴
葉姓女子今年自願離職，為了符合申請失業補助標準，她要求公司把她從全職改為兼職，公司不願修改，葉女返回公司搶走員工人事資料表、撕爛後丟入馬桶。台北地檢署今偵結，依毀損罪及強制罪起訴葉女。
據了解，葉女先前失業，重新求職後，今年再次從某公司離職。她計畫申請失業補助，不過根據就業保險法規範，申請者需為非自願離職，為了符合條件，她要求公司將僱傭型態從全職改完兼職，但該公司不願更改。
葉女離職後返回公司，表示想看她的員工人事資料表，不料，葉女一拿到文件便衝往廁所，撕毀文件後沖入馬桶。案發時，葉女與公司職員發生衝突，雙方隨後互告。
檢方指出，葉女否認犯行，不過，公司監視器拍攝到葉女搶走1疊文件並跑走的畫面，再加上馬桶內仍殘留文件紙屑，檢方不採信葉女說法，今依涉犯刑法毀損罪及強制罪起訴她。
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