申請失業補助要求全職改兼職遭拒 她回公司撕爛資料沖馬桶遭訴

葉姓女子今年自願離職，為了符合申請失業補助標準，她要求公司把她從全職改為兼職，公司不願修改，葉女返回公司搶走員工人事資料表、撕爛後丟入馬桶。台北地檢署今偵結，依毀損罪及強制罪起訴葉女。

據了解，葉女先前失業，重新求職後，今年再次從某公司離職。她計畫申請失業補助，不過根據就業保險法規範，申請者需為非自願離職，為了符合條件，她要求公司將僱傭型態從全職改完兼職，但該公司不願更改。

葉女離職後返回公司，表示想看她的員工人事資料表，不料，葉女一拿到文件便衝往廁所，撕毀文件後沖入馬桶。案發時，葉女與公司職員發生衝突，雙方隨後互告。