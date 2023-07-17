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中檢查賄制暴今揭牌 檢察長7月巡迴15分局「擴大布雷」

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

因應明年總統、立委選舉，台中地檢署在今天辦理「查察賄選及暴力執行小組」揭牌儀式，中檢檢察長張介欽等檢、警、調單位主官參與，張介欽為深入了解台中各區選情、聽取第一線蒐報資訊與意見，已在本月初開始，巡迴全市15分局，辦理座談會，也希望「擴大布雷」，以維護純淨選風。

台中地檢署今天在第一辦公大樓六樓，辦理2024年總統、立委選舉的「查察賄選 及暴力執行小組」揭牌儀式，由中檢檢察長張介欽、台中市調處長蕭清淵、航業調查處長連震宗、中部地區機動工作站主任陳彥有、台中市警局長李文章、台中市政風處長林煥淳、移民署台中專勤隊長林俊清，共同宣示展開查賄制暴，防止境外勢力、選舉賭盤、假訊息介入選舉等各項工作。

台中地檢署表示，今天揭牌前，中檢已展開提前布署查賄與反賄選宣導的準備工作，今年5月25日召開轄區第一次「選舉查察期前策略會議」，整合反賄戰力、凝聚查賄共識；另6月8日、6月28日召開署內、轄內「反賄選宣導協調聯繫會議」，規畫將反賄選觀念，藉由各種傳播管道推展到各社區、鄰里；8月16日將舉行轄區第二次「選舉查察期前策略會議」。

台中地檢署檢察長張介欽為深入了解台中市各區選情，聽取選舉查察基層幹部、第一線情資蒐報人員意見，從本月起陸續巡迴轄內15個警分局，辦理「選舉查察分區座談會」，率同主任檢察官、檢察官至各分局，聽取選情分析、選舉查察布建情形，就相關議題與分局業務承辦人、派出所所長進行廣泛研討、意見交流，目前已走訪大雅、豐原、第六、第五等分局。

張介欽強調，利用座談會除宣示各項重點查賄政策外，也希望警方在執行查察妨害選舉工作時，需密切保持橫向聯繫、情資交流共享，擴大「布雷」層面，除「賄選地雷」以外，其他諸如選舉賭盤、假訊息、境外勢力介入選舉等重點工作，也應引進「布 雷」思維，有效掌握轄區各種情資，迅速查處及應變。

台中地檢署說，中檢在轄區查賄團隊共同努力下，經法務部核定為「111年九合一地方公職人員選舉查察妨害選舉」績效優良機關；中檢檢察官張富鈞，也榮獲查察妨害選舉特殊績優人員，今天揭牌日也同步在最高檢接受表揚。

中檢表示，將持續落實法務部頒布「選舉查賄工作綱領」，及最高檢察署指示選舉（網路）賭盤、境外勢力藉由財物、不正利益介入台灣選舉、利用人工智慧（AI）深度偽造（DEEP FAKE）技術製造假訊息，妨害選舉公正性等各項重點工作，以維護乾淨、廉潔選風，捍衛國家民主根基。

台中地檢署查賄制暴小組今揭牌，由台中檢、警、調主官共同宣示（右起台中市政風處長林煥淳、台中市警局長李文章、台中地檢署檢察長張介欽、台中市調處長蕭清淵、航業調查處長連震宗、中部地區機動工作站主任陳彥有、移民署台中專勤隊長林俊清）。圖／台中地檢署提供
台中地檢署查賄制暴小組今揭牌，由台中檢、警、調主官共同宣示（右起台中市政風處長林煥淳、台中市警局長李文章、台中地檢署檢察長張介欽、台中市調處長蕭清淵、航業調查處長連震宗、中部地區機動工作站主任陳彥有、移民署台中專勤隊長林俊清）。圖／台中地檢署提供

立委選舉 賄選

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