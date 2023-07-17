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大選查賄北檢啟動 檢察長：三大重點、速查嚴辦

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

第16任總統、副總統與第11屆立法委員選舉，將於明年1月13日舉行，台北地檢署今天上午與全國各地檢署，同步進行「查察賄選及暴力執行小組」揭牌儀式，全面啟動查賄，維護選舉公平。檢察長鄭銘謙也指出，檢方查察賄選及暴力的三大重點，就是「阻絕境外勢力」、「斷絕賭盤效應」和「杜絕假訊息干擾」。

鄭銘謙表示，三大查賄重點中，「阻絕境外勢力」指的是將強化清查可疑境外資金是否與選舉有關，防止境外勢力透過各種管道挹注資金進入國內，影響特定政黨、候選人選情。另外在偵辦境外資金介入選舉案件時，也將加強反滲透法的相關蒐證，對其資金是否來自「滲透來源」將列為調查重點，期能藉此阻絕滲透來源透過不法管道介入選舉，鞏固台灣民主選舉制度。

「斷絕賭盤效應」方面，不法份子或境外勢力可能以開設選舉賭盤，對於其所支持特定候選人以較高賠率作為賭博條件，引誘選民為獲取賭金下注進而投票，對於國內選舉干擾的嚴重性，更甚於以資金資助特定候選人。因此這次選舉將從嚴查地下賭博管道、掃蕩不法金流及不法幫派組織三大面向切入，全面壓制選舉賭盤。

為確保乾淨選風，第三項重點工作「杜絕假訊息干擾」則是對於涉及刑責的散布選情假訊息案件，檢方均將速查嚴辦，防止大選期間有心人士利用假訊息影響選情，維護選舉公正。

最後，鄭銘謙也要求所有執法機關，對於新修正總統副統統選舉罷免法、公職人員選舉罷免法增訂之選舉賭盤罪、利用深偽影音散布不實訊息罪，以及違反反滲透法介入選舉之刑罰規定，務必強化執法意識，縝密蒐證，速查嚴辦。

北檢啟動明年總統及立委大選查賄，檢察長鄭銘謙強調「阻絕境外勢力」、「斷絕賭盤效應」、「杜絕假訊息干擾」三大重點。圖／北檢提供
北檢啟動明年總統及立委大選查賄，檢察長鄭銘謙強調「阻絕境外勢力」、「斷絕賭盤效應」、「杜絕假訊息干擾」三大重點。圖／北檢提供

假訊息 賭博

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