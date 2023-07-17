IG女神語錄詐騙！PO博弈賽事引誘投注 詐千萬6人起訴

30歲謝姓男子在Instagram發起「語錄系列」詐騙，詐團成員經營假帳號女神、仙女、達人語錄，在限時動態po出代操博弈賽事，以高報酬引誘粉絲下注，並在粉絲要求出金時，二度詐騙保證金。士林地檢署偵結，認定謝男等6人詐騙92人，不法所得1484萬6千元，依發起組織罪、加重詐欺罪等罪嫌起訴。

起訴指出，30歲綽號「艾斯科巴巴勃羅」謝男，去年9月起涉發起語錄系列電信詐騙機房，一刀手（第一層機手）在ＩＧ經營詐騙帳號「女神語錄、仙女語錄、達人語錄、感悟語錄、煙花國際、波哥傳奇」等，po出「代操運動博弈賽事」引高薪引誘被害人投注，一刀手提供帳號讓被害人匯款，再以偽造的中獎畫面，誆騙被害人持續下注。

直到被害人想出金，一刀手引介二刀手（第二層機手）給被害人，二刀手涉再詐騙需繳交保證金，被害人二度匯款後，隨即遭封鎖。陳男等92人在ＩＧ語錄上受騙報案，受騙金額從數萬元至40多萬元不等，共計1484萬6千元。

檢警調查，謝男為首的語錄電信機房，成員僅20多歲，其中28歲「小祖宗」徐女介紹21歲甯姓女子加入詐團，賺取佣金，甯姓擔任一刀手經營女神語錄帳號，還兼「會計」負責記帳，2個月賺取105萬元。21歲袁女經營仙女語錄、28歲汪男經營達人語錄、29歲張男經營波哥傳奇等。

一刀手供稱，他們擔任ＩＧ語錄客服，每天發語錄回訊息，也要刊登運動賽事博弈資訊，給客人投注，讓客人匯款到水商提供的帳號，水商確認入帳後，則發送投注完成的截圖，但實際上沒有投注，最後在客人繳保證金後即封鎖。他們稱，每天到要在群組報業績，謝男也會糾正ＩＧ帳號做不好的地方，二刀手的「主任」也會指示要封鎖哪個客人。

檢方指出，謝男涉假扮二刀手「林森北」主任，騙取被害人繳保證金，但實際上不會出金，被害人匯款後，水商立即指示車手領款，扣除2至3成，轉成泰達幣給他，再轉到境外。全案扣得詐團成員款項新台幣29萬餘元、泰銖10萬餘元。

檢察官認定，謝男涉犯發起組織罪等罪、徐女涉犯幫助指揮犯罪組織等罪，甯女等4人涉犯三人以上以網際網路對公眾布詐欺取財罪，依法起訴，首謀謝男建請加重其刑；甯女擔任會計知悉詐團事務，拘提後一再隱匿細節，拒絕提供電子產品密碼，阻擾檢警辦案，態度不佳，建請從重量刑。