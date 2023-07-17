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侯友宜遭告發以500萬要羅友志退選 新北檢：選舉檢舉案都會查

聯合報／ 記者柯毓庭、實習記者張珈瑄／新北即時報導

新北地方檢察署今天舉行總統副總統及立法委員選舉「查察賄選及暴力執行小組」揭牌儀式，邀請相關單位參與。新北地檢署說，目前與賄選、選舉不法等的選舉風紀案件檢舉已有4件，其中包含名嘴羅友志聲稱2014年新北市長侯友宜曾開出500萬元價碼，要他禮讓換選區，被民進黨新北市黨部主委何博文按鈴告發一案。

新北檢為落實公平公正的民主選舉，成立「查察賄選及暴力執行小組」，在反賄選、查察賄選、防制暴力、選舉賭盤、選舉假訊息上積極辦辦理。揭牌儀式由檢察長余麗貞、襄閱主任檢察官聶眾、黑金專組主任檢察官洪三峯、法務部調查局新北市調查處處長張育瑞、新北市警察局局長廖訓誠、新北市政府政風處處長尹維治處長共同主持。

余麗貞致詞表示，地檢署已提前布局，在日前舉辦期前策略會議，要求各機關遵循法務部「選舉查察工作綱領」，加強防制「選舉賭盤、境外介選及假訊息」等不法行為，盼能落實公正、和平與乾淨的選舉，目前法務部也正研擬增加有關「選舉賭盤」、「境外介選」的檢舉獎金，希望能激勵民眾更踴躍檢舉賄選。

新北地檢署指出，目前已收到4件相關選舉不法情資，其中包含名嘴羅友志聲稱2014年新北市長侯友宜曾開出500萬元價碼，要他禮讓換選區，被民進黨新北市黨部主委何博文按鈴告發一案，以及一件意圖使人不當選案，還有兩件新北市立法委員疑涉賄選的檢舉案，目前均已由檢察官指揮警調人員深入追查中。

新北地方檢察署今天舉行總統副總統及立法委員選舉「查察賄選及暴力執行小組」揭牌儀式。圖左至右依序為新北市政府政風處處長尹維治處長、法務部調查局新北市調查處處長張育瑞、新北市警察局局長廖訓誠、檢察長余麗貞、襄閱主任檢察官聶眾、黑金專組主任檢察官洪三峯。實習記者張珈瑄／攝影
新北地方檢察署今天舉行總統副總統及立法委員選舉「查察賄選及暴力執行小組」揭牌儀式。圖左至右依序為新北市政府政風處處長尹維治處長、法務部調查局新北市調查處處長張育瑞、新北市警察局局長廖訓誠、檢察長余麗貞、襄閱主任檢察官聶眾、黑金專組主任檢察官洪三峯。實習記者張珈瑄／攝影

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