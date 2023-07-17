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屏東去年九合一大選已11人遭判當選無效 檢方強化科技查賄
為杜絕明年大選賄選歪風，屏東地檢署今上午成立查察賄選及暴力執行小組，強力查賄制暴、杜絕金錢、暴力及假訊息等不法行為；屏東地檢主任檢察官魏豪勇表示，將強化科技偵查，著重查辦假訊息、掃蕩暴力賭盤、防範數位賄選等3方面，並嚴防境外資金及勢力等不法行為介入選舉，端正選風，堅守民主根基。
屏東地檢署去年九合一大選後，對33名當選人提起當選無效之訴，截至7月10日，已有11名當選人遭判當選無效，6名駁回，其餘17名尚在審理，其中有4名鄉鎮市民代表、7名村里長遭判當選無效，2名縣議員、1名鄉鎮市長、3名鄉鎮市民代表判駁回，另有11件賄選案件判決確定有罪，34件一審判有罪仍在上訴當中。
截至7月10日，由屏東地院宣判當選無效的當選人包含里港鄉第3選舉鄉民代表鄒天財、竹田鄉第1選區鄉民代表李慶和、枋寮鄉第1選區鄉民代表盧銘榮、滿州鄉第3選舉區鄉民代黎竹紅、恆春鎮水泉里長陳桂賓、新園鄉仙吉村長蔡東清、車城鄉田中村長許雯敏、枋寮鄉保生村長許來文、枋山鄉善餘村長林忠賢、車城鄉埔墘村長陳清木、萬巒鄉泗溝村長林明盛。
檢方表示，該小組將積極偵辦以金錢、暴力、假訊息、幽靈人口、賭盤等介入選舉的不法行為，嚴防境外資金及勢力影響選舉等不法犯行，並全面實施反賄選，強化科技查賄防範數位賄選、打擊暴力賭盤、防杜虛設戶籍、查辦假訊息降低負面效應、掃蕩地下通匯阻絕境外資金、鼓勵全民檢舉賄選等，維護國家民主根基。
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