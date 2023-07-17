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影／彰化去年五合一選舉 檢方迄今發出百萬檢舉獎金

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣北斗鎮長補選「賄聲賄影」，檢調已接獲情資，彰化地檢署今天成立「查察賄選暴力執行小組」並舉行執行小組揭牌儀式，為2024年總統及立法委員選舉的選風超前部署，同時密切注意彰化縣8月間舉行的兩里一鎮的公職人員補選。

彰化地檢署檢察長張曉雯邀請彰化縣警察局局長張國雄、法務部調查局彰化縣調查站主任徐國楨、法務部調查局中部地區工作機動站副主任蘇俊達、彰化縣政府政風處處長饒東傑、內政部入出國及移民署彰化縣專勤隊隊長黃奕崗，共同揭開「臺灣彰化地方檢察署查察賄選暴力執行小組」牌匾，隨後播放自製反賄系列首部短片「即刻啟動、強力出擊！」

據了解，彰化縣北斗鎮長補選五搶一，競爭激烈，北斗政壇人士分析投票率約四成，3500票是當選門檻，3800票是安全門檻，地方樁腳盛傳部分候選人已經「鋪下去」，但沒指出具體鄰里、對象。

彰化縣選舉委員會今年8月5日將舉行北斗鎮長、彰化市福山里長的補選，8月26日將舉行員林市浮圳里長補選，彰化地檢署已接獲情資，指派多名查賄經驗豐富檢察官專責駐點北斗鎮、福山里、浮圳里等選區，跟彰化縣「警調廉移」各平台機關聯手進行查察布局監控選舉活動。

檢察長張曉雯說，去年地方公職人員選舉，彰化選舉查察團隊查察成績優良，起訴多名涉嫌賄選的縣議員、鄉鎮民代表、村里長等候選人，起訴的當選無效案件中，包括3名縣議員在內已有陸續有6人被判當選無效，去年地方公職人員選舉彰化地檢署發出112萬5千元檢舉獎金，去年迄今累計過往的檢舉賄選獎金發出613萬7500元，彰化地檢署檢察官姚玎霖、蔡勝浩因查賄績效優良，今日在最高檢察署受頒「查察妨害選舉特殊績優人員」獎項。

彰化地檢署自製反賄系列首部宣傳短片，同時透過Instagram、Meta臉書、Line等社群影音媒體、地檢署和選舉查察平台夥伴機關官網等管道廣泛播放，民眾掃描QR Code就能檢舉賄選。

「臺灣彰化地方檢察署查察賄選暴力執行小組」今天揭牌。記者簡慧珍／攝影
「臺灣彰化地方檢察署查察賄選暴力執行小組」今天揭牌。記者簡慧珍／攝影
台灣彰化地方檢察署查察賄選暴力執行小組的各單位首長，觀看反賄系列首部短片「即刻啟動、強力出擊！」記者簡慧珍／攝影
台灣彰化地方檢察署查察賄選暴力執行小組的各單位首長，觀看反賄系列首部短片「即刻啟動、強力出擊！」記者簡慧珍／攝影

彰化縣選舉 賄選 門檻

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