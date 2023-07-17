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他趁車聚偷6超跑車友證件辦門號 出事責任全推女性好友

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

劉姓男子要幫在電信行上班的鄭姓女好友拉業績，趁著在高雄駁二辦車聚、握有車友身分證照片機會，上網買到假健保卡資料，交由劉女申辦新門號，6支門號鄭女領到363元業績，但遭盜用資料的車友氣炸提告，鄭女因不知情全身而退，劉男被依偽造文書判5至6月徒刑，合併1年10月，得易科罰金。

判決指出，2020年7月25、26日駁二棧七庫舉辦超跑車聚，劉男負責人員及車輛進出管制，當時他想到鄭女因業績不好壓力大，看到手中握有多名超跑的身分證資料，於是趁機翻拍或影印留存。

活動結束後，劉男登入「Onion Browser（洋蔥瀏覽器）」，以USDT加密貨幣20元的價格，向身份不詳的賣家取得對應6名車友身份資訊的健保卡正面資料。

之後劉男將這6張假健保卡交給不知情的鄭女，聲稱要幫朋友辦門號。鄭女拿到資料後，陸續辦了11張月租型和預付卡門號，業績雖然達標，但前後加總後也僅拿到364元業績獎金。

劉男則把申辦新門號、搭配送的手機、平板電腦或分享器等產品回賣給門市，所得金額當預繳門號的電信費。2個月後，王姓車友收到電信公司「7天免費體驗5G」的簡訊，想辦新門號時，才發現已遭冒名申辦行動電話，立刻報警處理。

檢警偵辦時劉男否認涉案，甚至還改口指控鄭女偷拿他車上的資料去申辦新門號，他根本不知道，何況他拿去辦門號，對他又沒好處。

但檢方查出劉男曾在Line傳6名車友的雙證件影本給鄭女，不採信他說法，依偽造文書將他起訴，鄭女則因不知情獲不起訴。

高雄地院審理時，劉男雖然否認涉案，但準備庭時就坦承曾下載偽造健保卡資料，提供給鄭女申辦門號，另外，鄭女申辦門號後，追問劉男拿出委託切結書，卻始終拿不出來，最後僅拿給劉男預付卡門號。

法官綜合相關事證，認定劉男未經車友同意，就私下盜用他人資料申辦門號，審結依偽造文書共6罪，判刑5到6月，合併應執行1年10月，得易科罰金。

劉姓男子趁機偷走6名超跑車友證件申辦門號，遭提告後責任卻全推女好友，被法院判刑5到6月，合併應執行1年10月，得易科罰金。記者張議晨/攝影
劉姓男子趁機偷走6名超跑車友證件申辦門號，遭提告後責任卻全推女好友，被法院判刑5到6月，合併應執行1年10月，得易科罰金。記者張議晨/攝影

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