整個家族被詐9.5億！他拿政商名流照招搖撞騙捲36億 重判14年

無照會計師蔡國安靠著對外誆稱受前副總統蕭萬長夫人朱俶賢、台塑石化等多人委託募資，不法吸金高達36億4千萬餘元，被新北地方法院依詐欺取財、銀行法等罪重判14年。圖／翻攝自蔡國安臉書。

東大聯合會計師事務所等多公司負責人蔡國安，涉嫌對外誆稱受前副總統蕭萬長夫人朱俶賢、台塑石化等多人委託募資，2015年起不法吸金高達36億4千萬餘元，新北地方法院考量他與部分被害人和解，依銀行法、詐欺取財等罪處14年徒刑。

檢方指控，蔡國安2015年起，冒用朱俶賢、台塑石化、中聯資源等多間公司名義，偽造合約書或基金名冊，向外界誆稱自己受託，替朱主持大陸稀土進口投資案募資，或稱受台塑石化公司委託清運石灰廢棄物至菲律賓、受國光公司委託募資收購不良債權等不實投資案，招攬民眾投資，還用雙卡手機創建一個Line帳號「朱媽媽」假冒朱俶賢，更盜刻、冒用朱俶賢等人印章、簽名，還拿出與前總統蕭萬長、菲律賓總統杜特蒂等政商名流合照，藉此取信民眾。

合議庭審理時，蔡國安坦承犯行，但他認為他已與部分被害人和解並賠償、部分被害人所指控的被騙金額則因無匯款單據等無法證明，合議庭比對卷證之後認定他確實已與部分被害人和解並返還不法獲利，並將蔡國安所爭執的不法獲利金額比對卷證後認定有無理由，經審理後認定不法吸金金額為36億4千萬餘元。

合議庭審酌蔡國安貪圖私慾、不顧被害人對他的信賴，虛擬不實投資方案，以與本金顯人不相當的紅利與保本等話術為餌、誘使民眾上當，導致數十名被害人投入畢生積蓄、造成財產重大損失，吸金總額多達36億餘，考量他坦承大部分犯行、與部分被害人達成和解，僅對部分不法獲利爭執，依銀行法、詐欺取財、偽造文書等罪處14年徒刑，另蔡國安實際取得犯罪所得為33億餘，扣除已返還被害人8億餘，依法諭知沒收或追徵24億7440萬餘。

蔡國安除經營會計師事務所、多媒體、投資顧問等多間公司外，也是亞太聯盟總商會台灣分會理事長，臉書上放了許多與政商名流的合影。受害民眾多從商，財力雄厚，有對兄弟檔被騙金額高達1億5千萬餘元，另外還有某家族，從父母到子女全都被蔡國安誆騙，參與所謂「投資案」，受騙金額高達9億5千萬餘元，統計蔡國安行騙至去年，不法吸金金額高達36億4千萬餘元。