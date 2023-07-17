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雲林檢警調成立查賄小組 嚴防境外勢力介入選舉

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林地檢署今天成立中央選舉「查察賄選及暴力執行小組」並邀請警、調、廉政、移民等主管舉行揭牌儀式，共同宣示查察不法的決心。記者蔡維斌／攝影
雲林地檢署今天成立中央選舉「查察賄選及暴力執行小組」並邀請警、調、廉政、移民等主管舉行揭牌儀式，共同宣示查察不法的決心。記者蔡維斌／攝影
雲林地檢署今天成立總統、立委等中央選舉「查察賄選及暴力執行小組」，並邀請警、調、廉政、移民等主管舉行揭牌儀式，檢察長戴文亮強調未來除加強查察賄選、暴力，將有3大工作目標，包括嚴查選舉賭盤、防範境外資金介入、假訊息，尤其防止透過境外勢力和假訊息影響選舉，更為重中之重。

今天「查察賄選及暴力執行小組」揭牌儀式由檢察長戴文亮主持，主任檢察官朱啟仁、李鵬程及警察局長林故廷、調查站主任李青峯等多位主管共同揭牌，共同宣示全面展開選舉查察及暴力防制執行工作。

檢察長戴文亮指出，中央公職人員選舉即將展開，檢警調等單位同步成立「查察賄選及暴力執行小組」投入賄選及暴力查察，未來除了傳統的現金賄選，主要有三大工作目標，包括嚴查選舉賭盤、防範境外資金介入、假訊息。尤其境外介入將可能透過選舉賭盤和假訊息來試圖干擾或影響選舉結果。

戴文亮強調，台灣這片土地未來的前途應由全國選民共同來決定，不應讓境外勢力透過島內的代理人，試圖用金錢或其他方式來影響，所以查察小組已做好準備工作，將會努力來達成目標。

雲林地檢署今天成立中央選舉「查察賄選及暴力執行小組」並邀請警、調、廉政、移民等主管舉行揭牌儀式，共同宣示查察不法的決心。記者蔡維斌／攝影
雲林地檢署今天成立中央選舉「查察賄選及暴力執行小組」並邀請警、調、廉政、移民等主管舉行揭牌儀式，共同宣示查察不法的決心。記者蔡維斌／攝影

賄選 假訊息

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