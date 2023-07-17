這輩子首次到法院！落選國民法官受訪感嘆「好可惜」

今天到庭參與選任程序卻不幸落選的劉先生說「還蠻期待的，落選蠻可惜」，但直呼第一次到法院還可以參與國民法官選任程序，也蠻開心的。實習記者張珈瑄／攝影

國民法官法今年上任後，新北地方法院今天成為全台首間開選任程序庭的法院，將從到庭的50餘位候選國民法官中海選出6位正式國民法官、4位備位國民法官。

63歲季姓婦人去年11月30日趁丈夫熟睡之際將他殺死，犯後她向警方自首，供稱受不了長期家暴才會殺夫，是新北地方法院第二起適用國民法官法審理的案件，因協商程序、準備程序順利，在5月11日抽出150位候選國民法官後，今天成為台灣第一件進入選任程序的案件。

今天到庭參與選任程序卻不幸落選的27歲劉先生說，他其實一開始收到信件通知「還蠻意外、緊張的，新北市轄區這麼大竟然抽中我，還蠻幸運的」，今天早上為了準時到法庭早上7點多就出門了，很期待，因為這輩子還沒有到過法院，只有在電視上看過，「第一次來法院，蠻開心的」。

劉先生說，看國民法官庭裡面設備很新、很現代化，「不會像外面看到的這樣死板、冷漠的感覺」，後來就開始抽選，等的過程也是蠻緊張的，後面宣布沒上「覺得蠻可惜的，可是至少有來參觀過法院，大概知道國民法官抽選程序，蠻興奮的，這案件有牽涉到殺人，一般人不太可能會去參與到這樣的內容，如果可以當法官、審判出來的結果又是符合自己預期的，應該蠻不錯的」。

劉先生講解他參與程序的過程，選上候選國民法官後，有收到一本書面資料，有稍微看一下，也有上網查一點資料，書面資料裡面有提到為何被抽到國民法官、有哪些人適任被抽到國民法官，開庭部分只有寄資料，說要來參加開庭程序。

本案法庭組合程序，審判長為黃湘瑩、受命法官為游涵歆、陪席法官為梁世樺；新北地檢察署則派出檢察官張勝傑、郭智安、粘鑫蒞庭，季婦辯護人為葛彥麟。行政庭長張誌洋說，本案合議庭這次選任程序採用「先抽後選」的方式，由到庭的50餘名國民法官中再抽出20名候選人後，再由20名候選人接受檢辯與合議庭選任，針對候選人對於法律的了解、對無罪推定原則的看法、成長環境是否會有先入為主的觀念等提問後，最終選出6位正式國民法官、4位備位國民法官。