「深偽」可能拿來亂大選 查賄將把AI認知作戰列重點

高雄地檢署「113年中央公職人員選舉查察賄選及暴力執行小組」今天完成揭牌。記者張議晨/翻攝

2024總統、立委大選明年1月13日登場，高雄地檢署今成立「選舉查察賄選及暴力執行小組」，除了常見的地下賭盤、賄選情資外，今年熱度高的AI也列為重點，鎖定AI認知作戰、假訊息、境外勢力介入，作為大選查辦不法主軸。

檢察總掌邢泰釗日前到高雄地檢署出席「地方公職人員選舉查察檢討與策進會議」，就點名近年熱度高的AI可結合深偽技術，來散布不實影音、影像影響選舉。

最高檢近期也完成「AI生成或深度偽造（DEEP FAKE）影音、圖片、文字妨害選舉公正案件偵查要領彙編」，做為檢察官處理參考依據。

今雄檢舉辦「選舉查察賄選及暴力執行小組」揭牌儀式，雄檢檢察長洪信旭指去年底完成基層選舉的查賄，查獲不少賄選、暴力、幽靈人口事件，明年大選層級更高，AI認知作戰、假訊息、境外勢力介入、選舉賭盤等都將是明年大選查緝重點。

他強調，檢方有義務維持選舉公平、公正、公開的選舉環境，讓民眾循自由意志投票。

揭牌儀式由高雄地檢署、高雄高分檢、廉政署南調組、高雄市調處、高雄市政府政風處、高雄市警局等單位出席。