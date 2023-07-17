因應明年2合1大選 最高檢查察賄選暴力督導小組揭牌
明年2合1選舉即將登場，最高檢察署今天上午「查察賄選暴力督導小組」揭牌，法務部長蔡清祥致詞表示，最高檢啟動查察賄選暴力督導小組，也在各地檢署成立查察賄選暴力執行小組，計畫提高國人檢舉賄選獎金。
蔡清祥說，回顧過往選舉查察經驗，境外勢力、賭盤及假訊息介入選舉狀況層出不窮，法務部對此提出查察賄選工作綱領，力求嚴查不法、溯本清源、斷絕境外勢力介入選舉、阻絕選舉賭盤，以及杜絕假訊息氾濫。他說，執法機關也結合民間團體宣導，呼籲國人杜絕金錢及暴力進入選舉，這次計畫提高檢舉獎金，強化民主法治基石，維護乾淨公平的選舉。
中央選舉委員會主任委員李進勇表示，選舉就是政黨及候選人拚輸贏的過程，不過，選舉本命必須公平、公正及公開，除了傳統賄選暴力之外，還有境外勢力、假訊息及深偽影音介入選舉，選務部門已排定明年投票工作期程，搭建穩固堅實的選舉舞台。
最高檢察署檢察總長邢泰釗表示，維護選舉公正是司法人員的責任，明年2合1選舉重要性不言可喻。他分析，選舉賭盤影響選舉狀況嚴重，以選舉賭盤案件為例，2016年共1件，2020年卻增加到799件。他說，這次查察工作重點包括：選舉賭盤、境外勢力介入選舉、深偽技術製造假訊息妨害選舉等，期望國人透過自由意志，選舉出心目中最適合的人選。
台灣高等檢察署檢察長張斗輝表示，查賄工作從今日正式起跑，不法通匯嚴重影響選舉公平性，上週台高檢結合檢調單位及警政機關已經執行首波查緝金流專案，相信對選舉賭盤及境外勢力介入具有嚇阻效果；至於假訊息，台高檢與地方檢察機關已經建立一個聯繫平台，強化機關之間橫向溝通功能。
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